Ambiente, via bosco per allargare strade: 4 denunce nel Senese

Tre strade forestali, in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, sono state completamente disboscate. Per questo sono state sequestrate a Sovicille dai carabinieri forestali: quattro le persone denunciate per illecito ambientale. Le strade, fanno sapere i militati, erano state oggetto di lavori di allargamento dell'originario tracciato, eseguito con mezzo meccanico apripista, con trasformazione della preesistente area boschiva e alterazione permanente dello stato dei luoghi, mediante estirpazione di ceppaie e movimenti di terra in danno al bosco. All'interno dello stesso cantiere boschivo, nel mese di marzo, i militari avevano provveduto al sequestro di un altro tratto di strada forestale, anch'esso molto allargato rispetto all'originario tracciato.