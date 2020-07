Aperitivo in Ape al Castello di Sonnino per tutto agosto

Rilassarsi con un aperitivo in compagnia, comodamente seduti ascoltando della buona musica in sottofondo o facendo due passi per ammirare il panorama, immersi nella magica atmosfera del Castello di Sonnino.

È la proposta del Chiosco ai Renai, che a partire dal 30 luglio fino al 23 agosto – ogni sera dal giovedì alla domenica (ore 18.00-22.00) – organizza un “APEritivo” gastronomico all'interno dello splendido Castello di Sonnino che domina le colline toscane del Chianti.

Il Castello, inserito nell’Associazione Nazionale Case della Memoria e parte del progetto Gucci Places per il suo fascino eclettico e il suo patrimonio storico e artistico, rappresenta la location ideale per conciliare bellezza, cultura e buon cibo.

Nelle calde serate estive di agosto sarà possibile, grazie alla presenza del “Chioschino” (un’APE Piaggio Foodtruck collocato nel giardino e nella storica corte), degustare piatti della cucina toscana contemporanea o di ispirazione internazionale, rigorosamente con ingredienti locali: dai tosco-tacos di porchetta, alla zuppa fredda di pomodori con prosciutto crudo salato agli hummus di verdure di stagione. Il tutto accompagnato da olio e vino prodotti dal Castello.

‘Questa iniziativa si inserisce all'interno dei tanti eventi organizzati a Montespertoli volti a promuovere il turismo di prossimità. Abbiamo grandi tesori sotto gli occhi e spesso non ne siamo a conoscenza. La collaborazione tra il Chiosco ai Renai e il Castello di Sonnino rappresenta senz'altro un modo nuovo per farci scoprire le bellezze del Castello e del nostro territorio’ dichiara l’Assessore al Turismo Alessandra De Toffoli.

Per gustare l’APEritivo al Castello è consigliata la prenotazione al numero 339.6352940 o attraverso i social del Chiosco ai Renai: https://www.facebook.com/chioscoairenai; https://www.instagram.com/chioscoairenai

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa