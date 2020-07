Arrestato a Pisa, aveva dato false generalità in passato

La squadra mobile della polizia pisana ha potuto pervenire all’esatte generalità del cittadino albanese nei confronti del quale vi era un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Padova

Altri due cittadini tunisini sono stati denunciati dalle volanti per tentata rapina nei confronti di un cittadino cingalese.

Per uno dei due, che aveva già subito una condanna per omicidio, è stata disposta l’espulsione dal territorio nazionale ed accompagnato presso un centro di permanenza temporanea in attesa di essere rimpatriato in Tunisia.

In questo inizio settimana, i servizi di controllo del territorio effettuati nella provincia, soprattutto nelle aree urbane che sono state oggetto di segnalazioni e/o esposti da parte dei cittadini si sono compendiati, oltre nelle ordinarie attività, anche in posti di verifica rafforzati, che hanno portato all’identificazione di alcune centinaia di persone, tra cui 90 cittadini stranieri, 66 veicoli controllati, 43 sanzioni al codice della strada elevate e 3 documenti ritirati.