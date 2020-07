Biblioteche fiorentine, boom del digitale durante il lockdown

Le biblioteche fiorentine non si sono fermate durante il lockdown e hanno visto un vero e proprio boom per quanto riguarda le risorse digitali, triplicando prestiti e consultazioni online. Ebook, audiolibri, quotidiani online e film saranno disponibili anche in estate, con le pause per le vacanze delle strutture e per accompagnare i cittadini al mare o in montagna.

Il portale DigiToscana MediaLibraryOnline (https://toscana.medialibrary.it/home/cover.aspx) mette a disposizione un'intera biblioteca 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Secondo i dati dello Sdiaf (Sistema documentario integrato dell'area fiorentina), se a gennaio gli ebook presi in prestito erano poco più di 1100, gli audiolibri 11.400, i film 120 e i quotidiani letti 35.600, da febbraio si registra un’impennata che tocca l’apice ad aprile con quasi 4000 ebook presi in prestito, 38.500 audiolibri, oltre 2100 film e oltre 83.600 quotidiani consultati.

“Un successo oltre le previsioni – sottolinea l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi – che ci spinge a investire ancora di più sul digitale. Da poche settimane abbiamo riaperto tutte le biblioteche fiorentine a orario completo con possibilità di studio e consultazione nelle sale, ma vogliamo essere vicini anche a chi non può muoversi da casa o comunque preferisce leggere un libro o gustarsi un film anche da lontano, nell’orario più comodo”.

Vasta la scelta per questa estate tra gli ebook in download disponibili per il prestito: si va dai finalisti del Premio Strega 2020 alle più recenti novità editoriali, ma anche i bestseller degli ultimi anni e i grandi classici della letteratura mondiale. Per una lettura più comoda da tablet o smartphone è possibile usufruire gratuitamente dell’app MLOL Reader.

DigiToscana MediaLibraryOnline consente anche di ascoltare le migliori storie lette da narratori professionisti con gli audiolibri della collezione "Il Narratore” o di rimanere sempre aggiornati grazie ai tantissimi quotidiani italiani e stranieri e alle riviste. E per gli appassionati di cinema ci sono oltre 400 titoli di alcuni dei maggiori registi contemporanei e grandi classici del cinema italiano.

DigiToscana MediaLibraryOnline è un servizio offerto dalla Regione Toscana, con il contributo delle 11 Reti documentarie regionali ed è interamente gratuito. Basta essere iscritti al servizio di prestito di una delle biblioteche dello Sdiaf e chiedere l’iscrizione andando in biblioteca oppure compilando l’iscrizione online a questo indirizzo: https://bit.ly/2OfLYcY

Per chi non è iscritto alla rete delle biblioteche dello SDIAF è possibile collegarsi a OPEN WEB (https://bit.ly/3fhN8AO) cliccare in alto a destra su "pre-iscrizione" e poi scrivere all'indirizzo email servizionline.sdiaf@gmail.com indicando nell'oggetto "PRE-ISCRIZIONE EFFETTUATA" e nel testo della mail il proprio nome e cognome.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa