Caldo fino a 39° a Firenze, ecco i servizi per anziani e fragili

Prosegue a Firenze l’allerta per il caldo. Per oggi e domani è stato confermato il codice arancione per le temperature elevate. Per venerdì 31 luglio è previsto quello rosso: la temperatura massima percepita sarà di 39°. È quanto si legge nell'apposito bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della salute.

L’assessore comunale al Welfare Andrea Vannucci fa un appello perché ognuno faccia la propria parte. “Con afa e caldo aumentano disagi e difficoltà per i nostri anziani ma anche per persone fragili per vari motivi, penso a patologie croniche: il Comune mette a disposizione una serie di servizi di protezione ma invito tutti a segnalarci situazioni a rischio perché possano essere monitorate e prese in carico, è necessario l’aiuto e l’attenzione di tutti”, dice Vannucci.

Tra i servizi attivati ci sono i ricoveri di sollievo, ovvero i ricoveri finalizzati ad offrire alla famiglia l’opportunità di alleggerire per un periodo di tempo determinato l’impegno di cura. Sono in funzione anche l’assistenza a casa, i pasti a domicilio, la teleassistenza e il progetto Soli Mai (promosso dalla Fondazione Montedomini col contributo della Fondazione Cr Firenze e con la collaborazione del Comune) finalizzato al sostegno di anziani soli residenti nella città di Firenze attraverso una rete di associazioni di volontariato. C’è anche la possibilità di segnalare, da parte dei medici di famiglia, gli anziani ultra settantacinquenni soli in condizione di fragilità per l’inserimento nel servizio di sorveglianza attiva (monitoraggio telefonico periodico, rafforzato nei periodo di ondata di calore) gestito dalla Società della salute di Firenze in convenzione con l’Asp Firenze Montedomini.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa