Carabinieri accerchiati in Santo Spirito: "Toccafondi (IV): "Non minimizzare"

In merito all'episodio notturno che ha visto due carabinieri accerchiati in piazza Santo Spirito, la notte tra il 17 e il 18 luglio, interviene il deputato di Italia Viva Toccafondi, che ha presentato un'interrogazione al Ministero dell'Interno.

“Come avevo annunciato, a seguito del video su Santo Spirito, ho portato in Parlamento il caso dell’accerchiamento dei due carabinieri in Piazza, con un'interrogazione rivolta al Ministero dell’Interno. La risposta all'interrogazione, arrivata oggi, sembra minimizzare l'accaduto. Quella sera non è accaduto un atto di violenza fisica, è vero, ma disturbare chi vive, circondare due uomini in divisa e urlare cori mentre se ne vanno, è grave. Le immagini che mostrano l'episodio parlano chiaro. Circondare due uomini in divisa e urlare alla vittoria quando tornano verso l'auto, in piena notte e in pieno centro a Firenze, non va in nessun modo minimizzato.” Questo quanto dichiarato dal deputato fiorentino di Italia Viva Gabriele Toccafondi.