Centrale del Latte, prestito obbligazionario e nomina di Claudia Pellicelli

Il Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data odierna, 29 luglio, ha deliberato di sottoporre all’approvazione di una convocanda assemblea degli obbligazionisti alcune proposte di modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario “Centrale del Latte d’Italia S.p.A. – Tasso Variabile – 2017/2024”, finalizzate, tra l’altro, ad anticipare la data a partire dalla quale la Società potrà procedere al rimborso anticipato dell’ammontare del Prestito Obbligazionario.

Nomina di Anna Claudia Pellicelli quale componente dei comitati interni.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di nominare Anna Claudia Pellicelli – amministratrice nominata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 luglio u.s. – quale nuovo membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché quale Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazione, in sostituzione di Antonella Mansi, dimessasi dalla carica di amministratrice della Società in data 29 giugno u.s.

Anna Claudia Pellicelli è stata, infine, nominata nuovo Lead Independent Director della Società.

