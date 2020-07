Chiusura di Via del Giglio per un trasloco

Via del Giglio chiusa per un trasloco nel corso della mattina di venerdì 31 luglio.

Il provvedimento, richiesto dalla ditta che dovrà installare un’autoscala in strada, all’altezza del civico 4, sarà in vigore dalle 7:30 alle ore 14:00 del giorno 31 Luglio 2020: previsto il Divieto di Transito a tutti i veicoli, eccetto quelli necessari alla concretizzazione del trasloco.

Intanto, per lavori urgenti di pulitura e manutenzione di una grondaia, In Via degli Orti, da questa mattina, mercoledì 29 luglio, è prevista una chiusura dall 8 alle 18.

Via degli Orti, in corrispondenza del civico 79, Divieto di Transito a tutti i veicoli All'intersezione con Via Zeffi è prevista la deviazione per Via Correggio con direzione obbligatoria a destra.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa