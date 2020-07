Cinema in Villa, prorogata la programmazione dell'arena sulla Terrazza Belvedere

Grande successo per l’arena estiva più spettacolare di Firenze allestita sulla Terrazza Belvedere di Villa Bardini. Per la grande richiesta del pubblico la programmazione, che doveva concludersi l’8 agosto, viene prorogata fino al 19 agosto. Invariati l’orario (alle 21.15) e il costo del biglietto (ingresso 5 euro). È fortemente consigliato l’acquisto in prevendita sul sito www.musartfestival.it. L’arena è stata voluta e finanziata dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, in collaborazione con l’Associazione culturale Musart e con il patrocinio del Comune di Firenze.

La selezione dei film, a cura della Fondazione culturale Niels Stensen, cerca di offrire una vasta panoramica delle pellicole più significative della recente produzione, raccolte per temi e tipologie di pubblico: il lunedì è un omaggio al buonumore senza tempo di Woody Allen, nell'anno della pubblicazione della sua autobiografia; il martedì è dedicato alla storia dell'arte; il mercoledì offre titoli tratti da testi letterari secondo una selezione realizzata in collaborazione con il festival ‘La città dei Lettori’ che si terrà proprio a Villa Bardini dal 27 al 30 agosto; la serata del venerdì è dedicata alle biografie. Infine il sabato è dedicato ai grandi successi degli anni passati e la domenica è un omaggio all’ universo femminile.

Serata tutta speciale, quella del giovedì, dedicata alla famiglia. Un piccolo segnale di attenzione dopo questi mesi di lockdown. Per l'occasione le due Fondazioni si fanno carico del costo del biglietto e quella sera genitori e figli entrano gratuitamente. Si raccomanda di prenotare sul sito www.villabardini.it.

Grande attenzione è riposta alle misure di sicurezza anti Covid. I 100 posti numerati sono assegnati al momento dell’acquisto e le sedute rispettano il distanziamento interpersonale, con la possibilità di sedere accanto per i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi. Info-line telefonica al numero 393 8570925 tutte le sere dalle ore 18 alle 22. Chi viene in auto può parcheggiare gratuitamente al parcheggio del Forte di Belvedere.

‘’Siamo rimasti davvero colpiti – dichiarano i Presidenti di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e di Fondazioni Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza – dall’entusiasta risposta del pubblico e abbiamo deciso di prolungare l’apertura dell’arena proprio per le tante richieste che ci sono pervenute. Tante famiglie ci hanno ringraziato per avere pensato anche a loro e questa è la soddisfazione più grande per due Istituzioni che hanno, tra gli scopi principali della loro missione, quello di favorire il bene comune della comunità che hanno il privilegio di poter aiutare’’.

Il programma

Domenica 9 agosto

Disobedience di Sebastian Lelio (Usa 2017, 114')

La fotografa newyorkese Ronit Krushka vola a Londra dopo aver saputo della morte del padre, membro della comunità ebraica ortodossa che l'ha esiliata decenni prima. Lì troverà Esti, con cui ha avuto un amore giovanile, ora sposata con suo cugino. Tra le due donne, ben presto, si riaccende una passione proibita...

Lunedì 10 agosto

Il dittatore dello stato libero di Bananas di Woody Allen (Usa 1971, 82’)

Deluso dall'amore, un giovanotto americano parte per Bananas, piccola repubblica sudamericana, dove viene nominato presidente dei rivoluzionari al potere e, come tale, torna negli Stati Uniti. L'ironia di Allen al servizio della satira politica.

Martedì 11 agosto

La ragazza con l'orecchino di Perla di Peter Webber (Gb 2003, 99')

La realizzazione di uno dei quadri più famosi della storia dell'arte raccontata con ricca fantasia ma altrettanta plausibilità. Il rapporto tra Vermeer, che ha depositato per sempre il suo genio in sole, inestimabili trentacinque tele e la serva adolescente Griet che cresce in un ambiente ostile e difficile senza per questo perdere la luce che l'artista riuscirà a catturare su tela.

Mercoledì 12 agosto

Truman Capote - A sangue Freddo di Bennet Miller (Usa 2005, ’98)

Nel novembre 1959, il celebre scrittore Truman Capote legge un articolo che parla dell'omicidio di una famiglia di 4 persone in Arkansas. Scriverà il romanzo scandalo "A sangue freddo", che suscitò polemiche e lo consacrò sulla scena letteraria. Una delle ultime, fantastiche interpretazioni di Philip Seymour-Hoffman nei panni del grande scrittore.

Giovedì 13 agosto

La famosa invasione degli Orsi di Lorenzo Mattotti (Ita/Fra 2019, 82')

Tratto dal romanzo di Dino Buzzati, la storia del re degli orsi Leonzio che perde il figlio, rapito dagli umani, e decide di condurre così il suo popolo dalle montagne fino alla città. Grazie all’aiuto di un mago, riuscirà a sconfiggere il malvagio Granduca e a ritrovare il figlio Tonio, ma si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

Per adulti e bambini, un magico film d'animazione.

Venerdì 14 agosto

Dancer di Steven Cantor (Uk/Ru 2017, 85')

Diretto dal regista candidato all’Oscar Steven Cantor, Dancer racconta la vita e la carriera di Sergei Polunin, il James Dean della danza, di origini ucraine, suo malgrado diretto discendente nel terzo millennio di quella stirpe di geniali, sensuali, dannati danzatori che ha infiammato i palcoscenici dei teatri di tutto il mondo. I tatuaggi, l'amore con Natalia Osipova e il grandissimo talento ritratto anche da David LaChapelle.

Sabato 15 agosto

7 uomini a mollo di Gilles Lellouche (Fra 2018, 122')

Bertrand, un quarantenne un po' in crisi, riesce a dare finalmente un senso alla sua vita quando decide di entrare a far parte di una squadra di nuoto sincronizzato maschile. Per ognuno dei componenti, gli allenamenti rappresentano una valvola di sfogo e un rifugio sicuro. Insieme si sentiranno sempre più forti fino a volere intraprendere un traguardo pazzesco: la partecipazione ai campionati mondiali di nuoto sincronizzato maschile!

Domenica 16 agosto

La battaglia dei sessi di Jonathan Dayton, Valerie Faris (Usa 2017, 121')

Nel 1973 la TV americana trasmise uno degli eventi sportivi più attesi di tutti i tempi: la partita di tennis tra la campionessa del mondo Billie Jean King e l'ex campione e scommettitore seriale Bobby Riggs. che fu denominata "La battaglia dei sessi". Fu un momento importante nell'ambito della rivoluzione sessuale e della nascita del movimento per i diritti delle donne.

Lunedì 17 agosto

Vicky Cristina Barcellona di Woody Allen (Usa 2008, 97')

Vicky, sensibile e vicina alle nozze, e Cristina, esuberante e in cerca di avventure, sono due amiche americane che decidono di passare le vacanze estive a Barcellona. Il soggiorno spagnolo diverrà per entrambe fonte di vivaci avventure personali e sentimentali grazie all'incontro con il pittore Juan Antonio e con la sua ex María Elena.

Martedì 18 agosto

L'arca russa di Aleksandr Sokurov (Ru/Ger 2001, 96')

Invisibile agli altri, un cineasta contemporaneo si trova magicamente proiettato nel 1700, dentro l'Hermitage a San Pietroburgo. Da lì inizia un lungo vagabondare all'interno del palazzo, osservando tutti i più importanti passaggi della storia del suo paese, come se l'Hermitage fosse un'arca dell'anima russa, che custodisce con affetto in attesa di tempi migliori.

Mercoledì 19 agosto

Caos Calmo di Antonello Grimaldi (Ita 2007, 112')

La vita di Pietro Paladini viene sconvolta dalla morte improvvisa della moglie Lara. La sua reazione è un'insolita calma che lo porta ad osservare il mondo dal finestrino della sua auto, dove si rifugia, giorno dopo giorno, ad attendere sua figlia all'uscita di scuola. Dal pluripremiato romanzo di Sandro Veronesi, doppio premio Strega.

info:

Cinema in Villa

Prorogata fino al 19 agosto – ore 21,15

Villa Bardini - Costa San Giorgio, 2 - www.villabardini.it

Orario: 21.15

ingresso: 5 euro biglietto unico

i film del giovedì sono ad ingresso libero per famiglie con figli previa prenotazione obbligatoria sul sito www.villabardini.it

Biglietteria

Costa San Giorgio, 2 - apertura dalle ore 20

Prevendita online consigliata su www.musartfestival.it

Parcheggio gratuito al Forte Belvedere

I bambini fino a 6 anni entrano gratuitamente ma non hanno diritto al posto a sedere

Per informazioni

Tel. 393 8570925 (orario 18/22) - www.villabardini.it

Fonte: Ufficio Stampa