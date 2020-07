CNA Toscana incontra i candidati alla presidenza della Regione: Susanna Ceccardi giovedì 30 luglio alle ore 16 e Eugenio Giani venerdì 31 luglio alle ore 17.30; in attesa di conferma la data per l’incontro con Irene Galletti.

Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la sede della CNA Toscana, in via L. Alamanni 23 a Firenze (sala riunioni piano VII) con possibilità di collegamento in videoconferenza.

Dice il Presidente CNA Toscana, Luca Tonini: “L’economia della nostra regione è in una crisi drammatica a causa delle conseguenze dell’emergenza Covid-19. Riaprire le attività dopo il lock down non ha significato semplicemente alzare il bandone e ricominciare da dove ci eravamo fermati. Questa terribile pandemia non ci ha solo tenuto fermi per quasi due mesi, ma continua a influire sul nostro modo di vivere e lavorare e non sappiamo per quanto tempo ancora. In tanti settori riprendere l’attività ha significato pensare a come riconvertirsi ; nel turismo la pandemia è stata uno tsunami che ha messo in ginocchio l’intero settore, non solo il ricettivo, ma anche la ristorazione, il commercio in generale e i trasporti ». E continua: “Liquidità per le imprese, credito, infrastrutture, investimenti pubblici, semplificazione, sostegno per lo sviluppo e gli investimenti a tutta l’economia toscana, a tutto il comparto turistico, all’export e alle filiere produttive, abbassamento delle tasse, ma anche supporto alla nascita di nuove imprese: questi i temi sui quali valuteremo i candidati alla presidenza della Regione Toscana. Alla politica chiediamo risposte concrete”.

Fonte: Cna Toscana - Ufficio Stampa