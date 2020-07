Cordone (Lega) chiede che la Regione sblocchi 1,1 miliardi accantonati a sostegno delle imprese

All'ordine dei lavori del Consiglio comunale di Fucecchio di domani 30 luglio, c'è, tra i vari punti, un Ordine del giorno presentato da Marco Cordone (Consigliere comunale della Lega Salvini Fucecchio e Consigliere Nazionale ANCI). Si chiede da parte di tutto il Consiglio comunale della città che ha dato i natali a Indro Montanelli, al Governo, di accogliere il sollecito fatto dalla Regione Toscana allo stesso Esecutivo nazionale, ai fini dello sblocco del fondo di riserva regionale vincolato e degli accantonamenti, per un totale di circa 1 miliardo e centomila euro, in considerazione che detti importi possano essere al più presto utilizzati per il sostegno alle imprese, alle famiglie ed agli Enti locali toscani. Quel documento è stato votato poco più di due mesi fa dal Consiglio regionale della Toscana e anche la leghista Susanna Ceccardi, candidata alla Presidenza della Regione per la coalizione di Centrodestra, ha sollecitato un intervento in tal senso. Il Consigliere Cordone, ritiene che in questi momenti di forte emergenza economica legati alla pandemia da Coronavirus in cui i nostri Comuni sono in forte difficoltà, sia necessario concretizzare azioni politiche di questa natura.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa