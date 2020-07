Cure intermedie al Ceppo, 72 posti e una nuova vita al vecchio ospedale

Venerdì 31 luglio alle ore 12,00, nel Padiglione denominato "Cassa di Risparmio" (ingresso da Piazza Giovanni XXIII) il Presidente della Regione Enrico Rossi inaugura i 72 nuovi posti letto di Cure Intermedie al "Ceppo", insieme all'Assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, al Sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, al Presidente della SDS pistoiese Anna Maria Celesti e al Direttore generale dell'AUSL Toscana centro Paolo Morello Marchese.

I nuovi posti letto sono stati realizzati nel vecchio Ospedale di Pistoia, non più attivo dal 2013. I lavori sono stati eseguiti a tempo di record anche a seguito della nuova delibera regionale che prevede, in ogni Azienda Sanitaria, la realizzazione di un nuovo assetto organizzativo sanitario con il potenziamento dei posti letto di Cure Intermedie a livello territoriale ad integrazione delle cure ospedaliere per i pazienti acuti.

Il nuovo ambiente, che si sviluppa su due piani (secondo e terzo) è stato completamente recuperato ed allestito per ricoverare i pazienti che in seguito al ricovero ospedaliero, terminata la fase dell'acuzie, necessitano di un'ulteriore fase di monitoraggio in ambiente non ospedaliero prima della dimissione a domicilio.

Fonte: Asl Toscana Centro