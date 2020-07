Dario Parrini eletto presidente della commissione affari costituzionali in Senato

Pochi minuti fa Dario Parrini è stato eletto presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato.

Mai tale ruolo era stato affidato da un esponente dell’Empolese Valdelsa.

“Ricoprire la massima carica parlamentare in una materia che studio con passione da venticinque anni- dichiara il senatore- è un onore grande e una altrettanto grande responsabilità.

Cercherò con tutto me stesso di assolverla nel migliore dei modi, pienamente consapevole di aver ancora moltissimo da imparare.

In momenti come questi il primo sentimento che si prova è la gratitudine.

Gratitudine per i tanti che nel tempo hanno creduto nelle mie capacità e nella sincerità del mio impegno politico dandomi sostegno e fiducia.

Una gratitudine particolare la sento per il mio gruppo al Senato, ricco di persone intelligenti e competenti.

Dalla Prima Commissione passano provvedimenti fondamentali, a cominciare dal Decreto Semplificazioni attualmente in discussione. Dovremo misurarci con questioni di fondo come quelle dell'immigrazione, della sicurezza, delle riforme istituzionali.

Questioni su cui la centralità del Parlamento è essenziale.

Mi fa piacere essere stato eletto (a scrutinio segreto) con un numero di consensi superiore a quello dei componenti della maggioranza in Commissione.

Mi fa piacere perché ciò rappresenta uno stimolo aggiuntivo a svolgere con equilibrio, senso istituzionale e spirito inclusivo un delicatissimo ruolo di garanzia come quello per il quale i colleghi mi hanno prescelto.”

Grande soddisfazione è stata espressa dal segretario delal federazione Empolese Valdelsa Jacopo Mazzantini, che si è congratulato subito a nome di tutto il partito con Parrini.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa