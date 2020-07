Fermato dalla municipale su uno scooter rubato 6 mesi fa, scatta la denuncia

È stato il suo comportamento a insospettire gli agenti della Polizia Municipale che l’hanno fermato per scoprire che viaggiava su uno scooter rubato. Si tratta di un 61enne che è stato denunciato per ricettazione. È acceduto ieri mattina su lungarno Ferrucci. Gli agenti dell’Autoreparto impegnati in un posto di controllo hanno notato uno scooter in transito dietro a un furgone come se si volesse nascondere. Insospettiti hanno intimato l’alt per un controllo. Alla guida un 61enne che, alla richiesta degli agenti, prima ha esibito la fotocopia di una carta di circolazione intestata a una donna poi ha fatto finta di cercare la polizza assicurativa. Nel frattempo però dagli accertamenti chiesti alla centrale operativa della Polizia Municipale è emerso che lo scooter era stato rubato in centro a dicembre dello scorso anno. Per l’uomo è scattata la denuncia per ricettazione. Gli agenti hanno contattato la proprietaria per restituirle il mezzo.