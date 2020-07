Festa de L'Unità di Fiesole: Eugenio Giani e Pier Carlo Padoan

Ritorna l’attualità alla 67/a Festa de L’Unità di Fiesole. Per il gran finale saranno ospiti Eugenio Giani, candidato alla presidenza della Regione Toscana, e Pier Carlo Padoan, ex Ministro dell’Economia, rispettivamente giovedì 30 e venerdì 31 luglio, alle ore 21. Proposte, programma elettorale e futuro: le sfide che attendono non solo Firenze ma tutta l’area toscana rappresentano il fulcro della discussione nella due giorni nell’area verde di Montececeri.

La festa ha dato prova di divertimento e convivialità, in un momento delicato, come questa estate italiana. Davanti a del buon cibo, all’aria aperta e in tutta sicurezza, su una delle terrazze più mozzafiato di Firenze, la manifestazione organizzata dal circolo PD Fiesole centro continuerà ancora fino a domenica 2 agosto.

È il momento di Eugenio Giani, dunque. Con il candidato alla presidenza della Regione Toscana del centro-sinistra, nella serata di giovedì 30 luglio, saranno affrontati i temi più urgenti e importanti in vista delle prossime elezioni regionali. Una grande occasione per conoscere le proposte e i punti di vista di un programma elettorale che si candida a guidare la Toscana nel difficile futuro che ci aspetta, un momento importante per tutta la festa, che ha già goduto della presenza di ospiti di tutto rilievo del piano politico regionale.

Segue venerdì 31 luglio l’ultimo incontro sull’attualità: protagonista Pier Carlo Padoan. Con lui si parlerà delle prospettive socioeconomiche, degli strumenti più adatti per la crescita del Paese, delle future e necessarie azioni politiche su cui il Partito Democratico e il governo sta lavorando. Noto e stimato economista, politico e accademico italiano, Padoan è stato Ministro dell'Economia e delle Finanze dal 22 febbraio 2014 al 1º giugno 2018, prima nel Governo Renzi e poi riconfermato in carica nel Governo Gentiloni. Precedentemente, lo ricordiamo come Direttore esecutivo per l'Italia del Fondo Monetario Internazionale dal 2001 al 2005, nonché vicesegretario generale dell'OCSE il 1º giugno 2007, divenendone poi capo economista il 1º dicembre 2009. Attualmente è deputato alla Camera per il PD.

Continua tutta la settimana la festa per le famiglie e i ragazzi: ogni serata un gusto e un colore diverso al BarLume. Prossimo appuntamento giovedì, ispirato al fascino letterario, con la “Hemingway night” a gusto daiquiri. Il weekend parte prima con la serata Tropical, il venerdì, protagonista il Mojito, e successivamente il sabato con la “Tequila Night” in salsa tex-mex. Chiude la domenica in freschezza, tipicamente estiva, la serata “Watermelon Sugar”, con l’immancabile momento dell’anguria per ogni tipo di palato.

Attivissimo dal primo giorno il punto ristoro, dove è sempre consigliata la prenotazione al numero 320 8560980 (entro le 19, ora di apertura). Sarà possibile gustare sulla terrazza panoramica pizza e i piatti tipici, realizzati con ingredienti di produttori locali, quali tortelli di patate al ragù, tagliatelle al cinghiale, peposo, frittura di pesce, dolci e bevande. I doni degli stessi fornitori del territorio saranno messi in palio nei premi della lotteria settimanale.

Solidarietà è la parola guida di questa edizione, la sessantasettesima, dedicata a bambini ed anziani, categorie che hanno molto sofferto l’emergenza sanitaria degli ultimi mesi. Alla realizzazione della Festa partecipano decine di volontari e molte associazioni del tessuto fiesolano, per le quali questa iniziativa è un messaggio di positività, che arriva in un momento di crisi. Tra queste, coinvolte Casa del Popolo di Fiesole, Fiesole Calcio, Polisportiva Pallavolo Fiesole, Teatro Solare, Giovani Democratici Firenze. Dai più giovani ai temerari, ognuno ha il suo posto nei luoghi della festa, dallo spazio cocktail alla lotteria, fino ai più audaci, custodi del forno delle pizze.

La Festa de L'Unità di Fiesole esiste dal 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione. Aperta a tutti, frequentata da decine di migliaia di persone (lo scorso anno da 13.000, numeri che non potranno essere raggiunti per le limitazioni imposte dalla situazione attuale), rappresenta un appuntamento fisso per molti.

