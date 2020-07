Florence Folks Festival, al via la 4 giorni di eventi

Prende il via domani, giovedì 30 luglio, il Florence Folks Festival "Tuscany Edition", supportato da Scandicci Open City 2020 del Comune di Scandicci.

Al Parco dell'Acciaiolo quattro giorni di eventi con picnic concert, area market e food, laboratori per bambini e incontri con le librerie indipendenti (ingresso libero all'area Festival, a pagamento nell'area concerti – prevendite su scandicciopencity.ticka.it - apertura area festival ore 19 - inizio concerti ore 21:30).

Sul palco, nella serata inaugurale, Giovanni Truppi: chitarrista e pianista, in concerto utilizza uno strumento di sua ideazione ottenuto modificando un piano verticale. Ha pubblicato 4 dischi di inediti, l'ultimo intitolato “Poesia e civiltà” è uscito nel 2019 ed è stato indicato tra i migliori dischi dell'anno dai principali media italiani. Il suo ultimo lavoro è “5” (2020), un Ep di cinque tracce che raccoglie collaborazioni con Calcutta, Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi e Dario Brunori.

Quella di Scandicci è una tappa di un viaggio da Ventimiglia a Trieste che si trasformerà in un reportage d’autore per il mensile Linus, diretto da Igort e pubblicato dalla La nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi.

In apertura i Flame Parade, band toscana dedita ad un indie rock contemporaneo, che attinge suoni e atmosfere dalle radici new folk mischiandole ad un'attitudine pop di respiro internazionale. La settimana scorsa sono usciti con “Thunder Clap”, nuovo video estratto da “Cosmic Gathering” (Materiali Sonori).

La band è composta da Marco Zampoli (voce, chitarra), Mattia Calosci (basso, chitarra), Letizia Bonchi (voce, violino, synth), Niccolo' Failli (batteria, percussioni) e Francesco Agozzino (chitarra).

Gli eventi e le iniziative collaterali

L'arcobaleno dei suoni - laboratori musicali per bambini

Il Parco dell'Acciaiolo, nei giorni del Festival, è a disposizione anche dei bambini con un laboratorio per giocare alla scoperta della musica con il corpo. Un percorso giocoso attraverso il ritmo, le note, i colori e gli strumenti. Sarà infatti possibile provare oltre 20 strumenti musicali; verranno insegnate canzoni e inventati rumori, saranno proposti giochi per migliorare il senso del ritmo. Un laboratorio pensato per i bambini più piccoli che vengono con i loro genitori al festival. L'arcobaleno dei suoni è curato da Lorenzo Ugolini, musicista, insegnante di propedeutica e pianoforte presso la Scuola di Musica di Settignano (tutti i giorni ore 19:30 – ingresso libero senza prenotazione).

Liindi - librerie indipendenti al Florence Folks Festival

Con Liindi ogni sera 3 librerie indipendenti si raccontano e consigliano un libro. I librai narreranno il loro mestiere, la storia, le peculiarità delle loro librerie e l'attività culturale che svolgono nel quartiere e sul territorio. Una visione di gruppo di piccoli ecosistemi culturali.

Ciascun di loro consiglierà la lettura di un libro, uno ed uno solo, di tutti quelli presenti nei loro scaffali. Un libro per questa strana estate, un libro che ci faccia viaggiare restando fermi, che ci porti lontano senza dover oltrepassare le frontiere (inizio ore 20:15 - ingresso libero senza prenotazione).

I talk saranno presentati da Lisa Innocenti, Event Manager di Impact Hub Florence e Daniela Dello Russo (Eda Servizi), bibliotecaria e dj in arte Coqò djette. Tra le librerie ospiti di giovedì 30 luglio: Libreria Alfani, Libreria Liblab e Libreria La Cometa.

Libreria Alfani

La Libreria Alfani si trova nell’omonima via, tra Piazza San Marco e Piazza del Duomo vicino alla Galleria dell’Accademia e al Conservatorio di Musica Cherubini. Con gli scaffali tradizionali occupati dai libri dei settori specialistici e i banconi centrali con le novità di saggistica, narrativa, storia, filosofia, musica, psicologia e diritto, da 50 anni accoglie la clientela con cortesia e professionalità.

Libreria Liblab

La chiocciola è il simbolo di Liblab, insolito animale per una libreria di rete! Ma per noi è perfetto perché al suo passare lascia una traccia ed è quello che, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare ogni giorno per i nostri bambini e ragazzi, lettori e futuri adulti. Liblab è una libreria specializzata per ragazzi, tra gli scaffali trova posto una vasta selezione di giochi educativi e un piccolo bar, per una sosta tra le tante attività, corsi e laboratori che organizziamo. Tra le tante attività proposte Liblab: 3 bookclub, Lettori voraci per ragazzi da 11 a 15 anni, Albi Illustrati Insieme per adulti che amano gli albi illustrati e Il book club dei viaggiatori per adulti appassionati di viaggi.

Libreria Cometa

La libreria "La Cometa" nasce a Scandicci in via Turri 70B nel 2000 come specifica presenza cattolica a Firenze. Nel 2015 è cambiata la gestione dando ampio spazio ai libri per bambini, per giovani, alle novità di narrativa e di attualità, non tralasciando la missione originaria, anzi ampliandola con testi e oggettistica. Nei circa 150 metri di spazio espositivo trovano collocazione oltre 8.000 titoli, inoltre nei locali sono presenti due Kiosk per stampa istantanea di foto e una fornita cancelleria.

Area Food

Immancabile - come in ogni edizione del FFF - un'area interamente dedicata al cibo. Anche quest'anno sarà presente la melanzana Violetta che per mantenere lo spirito “folks” diventa la protagonista del PicNic Concert. Grazie alla collaborazione con Passaguai Cibo e Vino di Borgo San Lorenzo ogni sera un menù speciale a base di melanzana potrà essere degustato nell’Area Festival (si consiglia di portare comode coperte), o anche nell’Area Concerti. Nel menù hamburger di melanzana, sfiziose crocchette alla parmigiana di melanzane ed altre sorprese.

Tutte le proposte nascono dalla collaborazione con realtà del territorio toscano: la carne della CAF (Cooperativa Agricola di Firenzuola), i panini del Forno Conti, la pasta del Pastificio La Fiorita e le verdure locali e di stagione. Saranno presentati cocktails speciali, tra cui quello a base di Vermut nostrano, prodotto da una giovane realtà del Mugello.

Oltre al Beer Corner curato da BUH! Circolo Culturale Urbano non mancherà lo storico carrettino Sammontana con una selezione di gelati Sammontana scelti per l’occasione. All’area dedicata al cibo si aggiunge quest’anno Bucolica, il Circolo Culturale Agricolo di Lastra a Signa si trasferisce infatti in pianta stabile al Florence Folks Festival in modalità street food contadino. Tra le sue proposte: schiacciate di grani antichi cotte a legna, melanzane violette fiorentine, erbe spontanee, crostate, biscotti ed acqua d'arno (il liquore all'alloro e olivo). Bucolica proporrà anche due mini-laboratori per i più piccoli: “Il mulino e i grani antichi” e “Le api e l'arnia didattica” (tutte le sere alle 19:30 - ingresso libero senza prenotazione).

Al Florence Folks Festival l’acqua è fornita da WAMI Water With a Mission, un brand di acqua minerale che ha la missione di garantire a tutti il diritto all’acqua potabile. Chi acquista WAMI con ogni bottiglia dona 100 litri di acqua potabile a chi non vi ha accesso, contribuendo a finanziare la realizzazione di progetti idrici. Tutte le bottiglie di plastica WAMI sono 100% riciclabili e prodotte con il 50% di plastica di seconda vita.

Area Market - Creative Factory

Un progetto a cura dell’Associazione Heyart, nato a Firenze nel 2015 e realizzato in varie location inusuali. Un self made market finalizzato alla promozione della creatività e dell’impresa giovanile. In esposizione sartorie creative e artigianali, gioielli materici, idee per bimbi e per la casa, illustrazione e tanto altro ancora. L'obiettivo della "Factory" è dare visibilità alla nuova creatività italiana attraverso un appuntamento in cui gli artigiani coinvolti possano esporre i loro prodotti e raggiungere un pubblico vasto ed eterogeneo, non composto, esclusivamente, da addetti ai lavori, promuovendo, in maniera innovativa e divertente la "cultura del fatto a mano". Autoproduzione, unicità e ricerca. Sono queste le caratteristiche delle produzioni artigianali scelte per il Creative Factory e caratterizzate da prodotti insoliti di altissima qualità, che hanno una storia da raccontare, realizzate interamente a mano ma accessibili a tutti.

Tra gli espositori di questa edizione del FFF: Studionat, Maida Cladana Gioielli, La bottega di noce, L'Atlante dei Bottoni, Bebe Timeless Clothes, Livia riccirdiello Creations, Ginevra Gemmi Gioielli, L'ideista, Tessile63, Lunula Creazioni, Ttiche clothing, Il giardino di vetro, Anna Paints, Miss Cheri, NoiNoe, Nimani, Tratatart e Cantidipinti.

Per informazioni, ticket, orari e programmazione www.scandicciopencity.it https://scandicciopencity.ticka.it www.florencefolksfestival.it

Il Festival è supportato da Scandicci Open City 2020 del Comune di Scandicci. Main sponsor: Sammontana Partner: Associazione Heyart, Impact Hub Firenze, BUH Circolo culturale urbano, Bucolica - Circolo Culturale Agricolo, Passaguai Cibo e Vino di Borgo San Lorenzo, Libreria Alfani, Libreria Cometa, Libreria LibLab, Libreria On the Road, Libreria Farollo e Falpalà, Libreria Alzaia, Libreria LeggerMente, Libreria Florida, Libreria Marabuk, Libreria CentroLibro, Libreria Mucho Moyo, Libreria Salvemini, WAMI Water with a mission.

Fonte: Ufficio stampa