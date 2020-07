La Resistenza perde Fortunato Menichetti, ex partigiano versiliese

“Con la scomparsa di Fortunato Menichetti se ne va uno dei grandi personaggi della Resistenza nel nostro territorio e del nostro Paese. ‘Nonno partigiano’, così era stato soprannominato, per anni ha rappresentato non solo un punto di riferimento in Versilia, ma soprattutto la memoria storica di uno dei periodi più tragici della storia italiana raccontando la guerra, il dopoguerra e l’attività partigiana di quel tempo. Ai suoi familiari va il mio più profondo cordoglio sia personale, sia come presidente della Provincia di Lucca”.

Così il presidente della Provincia Luca Menesini ricorda Fortunato Menichetti deceduto ieri all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore a seguito dell’ictus che lo aveva colpito sabato scorso.

“Quel che ha fatto Menichetti raccontando gli orrori della guerra e delle stragi nazifasciste in particolare ai giovani studenti del nostro territorio – aggiunge Menesini -, l’ha fatto con la consapevolezza, la passione e l’obiettività di chi quegli orrori li ha vissuti da vicino, in prima persona. E lo ricordiamo sempre in prima fila nelle iniziative dell’Anpi di Viareggio e nelle celebrazioni istituzionali come quelle del 25 aprile. Sono certo che il suo insegnamento non andrà perduto”.

Fonte: Provincia di Lucca - Ufficio stampa