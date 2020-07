Fucecchio solidale, 84 pacchi alimentari donati alla Misericordia

Prosegue la corsa alla solidarietà a Fucecchio con un'altra donazione arrivata dall'agenzia Assicurazioni Generali i cui titolari, Vincenzo Amendola e Simone Morelli, hanno deciso di donare 84 pacchi alimentari alla Misericordia di Fucecchio da destinare alle famiglie in difficoltà. A seguito della donazione, il governatore della Misericordia Dott. Mario Lupi, in accordo con l'assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti, ha deciso di donare i pacchi alle famiglie più bisognose del territorio comunale di Fucecchio. Una donazione che fa seguito alle tante giunte durante i mesi del lockdown e che oggi, in un momento in cui l'emergenza sanitaria si è trasformata in emergenza economica, diviene ancora più importante per dare un aiuto concreto a chi sta affrontando situazioni di forte disagio e grave difficoltà. I pacchi saranno distribuiti attraverso le associazioni Caritas e Auser.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa