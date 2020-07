Una squadra dei Vigili del Fuoco di Montevarchi è intervenuta in A1 al km 324, corsia nord, per l'incendio di un furgone. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma l'autostrada è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni dei vigili del fuoco.

La corsia è stata attualmente riaperta. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.