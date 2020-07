Furti tra Calenzano e l'Emilia Romagna, arrestato

Furto aggravato e illecito utilizzo di carte di credito dopo aver derubato due operati RFI. Per questo motivo un uomo di origini albanesi è stato arrestato ieri (martedì 28 luglio) dalla polizia ferroviaria. Il furto è avvenuto a Grizzana Morandi, in Emilia Romagna.

L'uomo ha portato via gli zaini dei tecnici con dentro documenti, carte di credito e cellulari. Con la bici al seguito è salito su un treno diretto a Bologna. In stazione è stato trovato con addosso la refurtiva.

Da accertamenti, è emerso che, durante il viaggio da Grizzana Morandi alla città, aveva usato una delle carte di credito rubate per effettuare cinque ricariche telefoniche per una somma di 125 euro.

La Polfer ha scoperto anche che, ieri mattina, l'uomo a Calenzano, in provincia di Firenze, aveva rubato il telefonino a un uomo originario del Perù ed è stato anche denunciato in stato di libertà per ricettazione e per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere rinvenuti nel corso della perquisizione.