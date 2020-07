Contributi a integrazione del canone di locazione per l’anno 2020, pubblicato il bando

E’ pubblicato da ieri 28 luglio nella sezione Altri bandi e Avvisi pubblici del sito web del Comune di Lastra a Signa il bando per richiedere il contributo a integrazione dei canoni di locazione anno 2020. I soggetti interessati e in possesso delle condizioni e dei requisiti potranno presentare domanda fino al 28 agosto.

Il bando e i relativi moduli, oltre che scaricabili dal sito web del Comune, possono essere anche ritirati presso la postazione esterna allo Sportello Unico al cittadino e presso gli Uffici Cura e Sviluppo della Persona in via Togliatti 41.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e inviata prioritariamente per via telematica con le seguenti modalità:

- tramite mail all’indirizzo urp@comune.lastra-a-signa.fi.it (nota bene: saranno accettati solo file formato pdf, doc, odt )

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.lastra-a-signa@pec.it (Nota bene: saranno accettati solo file formato pdf,doc e odt)

- tramite fax al numero 0558722946

- a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lastra a Signa, dal lunedì al sabato dalle ore 8.40 alle ore 13.40, ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.40

- spedita mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa