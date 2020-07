Leggere Fuori, tributo a Gianni Rodari nell'ultimo appuntamento

Si concluderà venerdì 31 luglio la rassegna “Leggere Fuori”, che organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e curata dalla Cooperativa culturale “Le Macchine Celibi”, è realizzata grazie alla collaborazione di REA.net.

Iniziata ai primi di luglio, è stata caratterizzata da un totale di 8 interessanti incontri che si sono svolti su tutto il territorio comunale. L’ultimo appuntamento venerdì 31 luglio alle ore 21,15 in Via Provinciale Pisana,68 (Piazzetta del pozzo), a Gavena, con Michele Neri che tributerà un omaggio al grande Gianni Rodari.

Scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano, specializzato in letteratura per l’infanzia e tradotto in molte lingue, Gianni Rodari, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita, è stato l’unico vincitore italiano del prestigioso Premio Hans Christian Andersen nel 1970.

Attore e narratore di fama nazionale, Michele Neri proporrà filastrocche e brevi racconti del grande scrittore piemontese.

La serata, a ingresso gratuito, sarà impreziosita dagli interventi musicali di Mirco Dimitrio di Muzika ACSD-MMI Toscana.

