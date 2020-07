Lotus, Cli Trophy tra la Toscana e l'Emilia Romagna

Nuova tappa per il Club Lotus Italia, il club di appassionati Lotus che raccoglie soci da ogni parte d’Italia e dall’estero. Stavolta il Cli unisce il tradizionale tour stradale, lungo l’Appennino tosco-emiliano, al ritorno in pista sul tracciato di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. L’appuntamento, realizzato con il supporto di Team Santilli-Lotus Service Perugia, è per sabato 1 e domenica 2 agosto.

SABATO 1 AGOSTO, “CLI TROPHY 2020” - Si comincia sabato 1 agosto con le adrenaliniche curve di Varano per il primo evento del “Cli Trophy 2020”, la serie di manifestazioni in pista dedicata ai possessori di vetture made in Hethel. La manifestazione sarà caratterizzata da turni in pista esclusivi e cronometrati, alternati a briefing condotti da piloti professionisti e non, di assoluto livello. I turni in pista, della durata di 20 minuti ciascuno, si terranno dalle 16 alle 18.30.

DOMENICA 2 AGOSTO, RADUNO STRADALE – La giornata successiva alla pista sarà dedicata al divertente tour stradale, tra passione per i motori, cultura e buona cucina. Il gruppo partirà da Varano de’ Melegari intorno alle ore 9 per dirigersi subito allo stabilimento Dallara, celebre costruttore di vetture da competizione. I soci avranno l’opportunità di visitare la fabbrica e la sede dell’Academy, dove sono esposte automobili da competizione che hanno fatto la storia dell’azienda.

Il tour riprenderà poi alla volta del Castello di Bardi, per una tappa (alle ore 11) tra storia e mistero: il castello è stato infatti al centro delle cronache italiane per le presunte apparizioni del fantasma di un cavaliere. Subito dopo le Lotus torneranno in strada per affrontare il Passo del Brattello, immersi nei paesaggi dell’Appennino tosco-emiliano.

L’ultima sosta è prevista a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, per le 14. Le vetture saranno esposte in piazza del Duomo, dove sarà possibile ammirare modelli di tutti i tipi: dalla Lotus Exige alla Elise, fino alle Lotus Evora. Terminato il pranzo, i soci prenderanno la via del ritorno.

SINTESI DEL PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE.

Sabato 1 Agosto (orari provvisori):

- Ore 14: ritrovo in circuito, accreditamento;

- Ore 15: briefing;

- Ore 16 – 19: turni in pista.

Domenica 2 agosto:

- Ore 9: accreditamento e colazione presso Albergo delle Roccia;

- Ore 11: visita guidata Castello di Bardi;

- Ore 12.30: tour stradale Passo del Brattello;

- Ore 14: arrivo a Pontremoli, pranzo.

CLI – CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Nato nel 2012 per volontà del fondatore Paolo Zannelli, il Club Lotus Italia è un'associazione no profit che unisce passione per i motori e sana amicizia. Oggi il Club, che è cresciuto nel corso degli anni, conta oltre 300 soci da ogni parte d'Italia e dall'estero, uniti dall'amore per le Lotus e dalla voglia di condividere il mito della casa di Hethel.

Sono in media 7 gli eventi che il Club organizza ogni anno per i propri appassionati, in giro per la Penisola e l'Europa: raduni su strada e in pista, in autodromi di primo livello; test di regolarità in contesti di suggestiva bellezza e visite dirette all'azienda, nella base inglese Lotus.

Fonte: Club Lotus Italia