Durante una lite ha minacciato la coinquilina con un'accetta da cucina, per questo i carabinieri lo hanno denunciato per minaccia aggravata. Parliamo di un 50enne di origine cinese, con domicilio a Campi Bisenzio. L'uomo è un volto noto delle forze dell'ordine. Le urla della donna hanno messo in ambasce il vicino di casa che ha chiamato successivamente il 112. L'accetta è stata sequestrata e l'uomo si è allontanato dall'abitazione.