In catene per l'ospedale di Volterra: protesta in Consiglio Regionale

Marco Buselli si è incatenato di fronte al Consiglio regionale a Firenze. L'ex sindaco di Volterra ha compiuto il gesto nella mattinata di ieri, martedì 28 luglio, ottenendo la solidarietà di molte forze politiche. La manifestazione di Buselli - assieme a rappresentanti di Sos Volterra, Difendiamo l'Ospedale, Mamme Alta Val di Cecina, Volterra Infanzia - aveva l'obiettivo di chiedere posti letto di terapia intensiva e rianimazione per l'ospedale di Volterra.

Secondo i manifestanti non sarebbero previste strutture del genere né all'ospedale né all'Auxilium Vitae, stando a una delle ultime delibere regionali. La protesta è per chiedere la modifica della delibera: la volontà è quella di avere tre posti letto in terapia intensiva, stando al rapporto di 0,14 ogni mille abitanti, stilato dal ministero della Salute.

Nella notte Buselli e gli altri hanno interrotto la protesta, salvo poi riprenderla nella mattinata di oggi, mercoledì 29 luglio. Come detto, attestati di stima sono arrivati da più parti. Il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani ha parlato coi manifestanti, ha ascoltato le loro ragioni nel pomeriggio di ieri; gli esponenti del centrodestra in Valdera Matteo Arcenni e Matteo Bagnoli hanno fatto visita al sit-in, così come molti consiglieri regionali, tra cui la pentastellata Irene Galletti.