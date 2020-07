Parapetto crolla da un palazzo in Oltrarno a Firenze

Il parapetto di un terrazzo di un condominio di 4 piani è caduto in via delle Caldaie a Firenze, nel quartiere Oltrarno. La struttura è precipitata sul tetto di un fabbricato vicino con conseguente danneggiamento della costruzione. Sul posto i vigili del fuoco che hanno sgomberato gli immobili e li hanno dichiarati inagibili temporaneamente. Il traffico è stato interrotto. Non è stato necessario l'intervento del 118 in quanto non ci sono feriti o persone coinvolte.