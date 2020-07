Pisa aderisce alla Giornata nazionale del trekking urbano

Quest’anno si svolgerà anche a Pisa la “Giornata Nazionale del Trekking Urbano” il prossimo 31 ottobre. Lo ha stabilito la Giunta comunale che ha così aderito alla manifestazione nazionale, giunta alla diciassettesima edizione, di cui il Comune di Siena è promotore. Il tema di quest’anno sarà “Com’è Green la mia città”.

«Ho voluto che il Comune di Pisa aderisse alla “Giornata del trekking urbano” perché rappresenta un modo emozionante e appassionante per far scoprire la nostra città in modo insolito ma pienamente coerente con la promozione turistica che abbiamo attivato – commenta l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. Questa modalità, infatti, consente di unire sport, gusto, cultura e desiderio di conoscere, in modo coinvolgente, sia i nostri luoghi celebri in tutto il mondo ma anche quelli più nascosti e fuori dai percorsi tradizionali che insieme rappresentano l’anima e il genius loci di Pisa».

Nato nella città del Palio nel 2003, il Trekking Urbano è una proposta di turismo lento sempre più apprezzata e diffusa, che consiste in percorsi a piedi che toccano monumenti d’arte, punti panoramici, botteghe artigiane, mercatini, osterie di cucina tipica, praticamente tutti i luoghi dove è possibile entrare in contatto con gli aspetti più caratteristici della vita locale. Sviluppa un turismo sostenibile e rispettoso della qualità della vita dei residenti e, allo stesso tempo, consente di vivere in maniera partecipata l’esperienza di viaggio. Una passeggiata in città diventa così per il turista, e per lo stesso residente, un modo di scoprire le meraviglie locali. Tra le finalità della Giornata anche quella di destagionalizzare i flussi turistici. Lo scorso anno aderirono 49 città di 16 regioni, tra cui 5 città capoluogo di regione.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa