Ponte a Signa, nuove verifiche per le vibrazioni da traffico

Proseguono le verifiche sul ponte sull'Arno a cura dell’Università di Firenze – Dipartimento di Ingegneria Civile in accordo con i Comuni di Lastra a Signa e Signa, finalizzate allo studio e monitoraggio di eventuali criticità statiche del ponte e della passerella pedonale.

Giovedì 30 luglio saranno effettuate prove dinamiche in particolare per acquisire dati sulla risposta della struttura alle vibrazioni indotte durante il test. Tale operazione comporterà la chiusura del ponte per pochi minuti durante la giornata per consentire il passaggio di un mezzo pesante utile per imprimere un impulso alla struttura e analizzare così le vibrazioni che scaturiscono dal transito veicolare.

