Ripartono da Botinaccio le attività della Delegazione Empolese FISAR

Ripartono, dopo lo stop forzato causato dal Covid, le attività live della Delegazione Empolese FISAR (Federazione Italiana Sommelier, Albergatori, Ristoratori) e lo fanno nella splendida cornice offerta dalla Fattoria La Leccia in località Botinaccio, a due passi da Empoli, il prossimo venerdì 31 luglio.

Protagonisti della serata la pizza e il vino, accoppiata gastronomica che dà sempre luogo ad abbinamenti particolari, spesso curiosi e audaci.

Nel parco della tenuta, situata nel cuore di un territorio storicamente votato alla viticoltura, circondati da vigneti, olivi e imponenti lecci secolari sarà possibile godersi gli spettacolari panorami offerti dalla posizione elevata, un po’ di fresco rigenerante e, soprattutto, le pizze gourmet di Millimetro, pizzaiolo itinerante col suo forno a legna “da viaggio”, in abbinamento ai vini prodotti dalla stessa Fattoria, selezionati dai sommelier FISAR.

Nel dettaglio il menù della serata prevede:

Pizza Fantasia di verdure e scaglie di grana accompagnata da “ BOH” Spumante Brut Rosè

accompagnata da Pane arabo e Margherita abbinati a “ Canta Grillo” 2016 Trebbiano IGT Toscana

e abbinati a Pizza Cotto e funghie Salsiccia e porri presentate con “Vinea Domini” 2018 Chianti Superiore DOCG

Il costo è di € 34 per i soci FISAR, € 39 per i non soci, € 20 per i bambini da 6 a 10 anni, mentre la partecipazione è gratuita per i bambini di età inferiore ai 6 anni.

Per chi lo volesse, sarà inoltre possibile visitare le cantine.

La serata avrà inizio alle ore 19.30, e si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti norme per il contenimento del virus Covid-19.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi sul sito della FISAR Empoli all’indirizzo: https://www.fisarempoli.it/evento/dettaglio/55-pronti-ripartenza-via