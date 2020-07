Rissa nella notte in centro a Empoli: due persone finiscono in ospedale

Rissa questa notte, intorno alle ore 2, tra tre giovani in via Ricasoli a Empoli. Un italiano e due stranieri di origine tunisina, probabilmente ubriachi, sarebbero arrivati alle mani per futili motivi dopo qualche offesa reciproca. Sono stati denunciati per rissa, mentre per uno dei tunisini, su cui pendeva un provvedimento di espulsione firmato dal Prefetto di Livorno, è scattata anche la denuncia per inottemperanza alle disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Sul posto sono intervenute quattro pattuglie dei carabinieri di Empoli e una volante del Commissariato in ausilio, in quanto inizialmente era stata segnalata una rissa di grandi dimensioni. I tre sono rimasti feriti: uno dei marocchini è finito in ospedale con una prognosi di 10 giorni, l'italiano ha alcune tumefazioni all'occhio e alla mano, mentre l'altro straniero ha rifiutato le cure nonostante il consiglio dei sanitari. Alcuni dei presenti hanno tentato di fermare la rissa finendo per essere a loro volta colpiti, e uno di loro ha ottenuto 7 giorni di prognosi.