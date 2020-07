Servizi demografici Comune di Pisa, stato di agitazione

Si è tenuta il giorno 27 Luglio l'assemblea dei servizi anagrafe, stato civile, ex circoscrizioni del Comune di Pisa.

La RSU Comune di Pisa:

Dall'assemblea (avevamo chiesto il collegamento online per consentire la partecipazione del personale attualmente a casa in smart, richiesta respinta ) sono emerse le seguenti criticità;

mancanza pannelli protettivi alle scrivanie delle sedi decentrate, pannelli già richiesti nel mese di Maggio organici inadeguati e problemi acuiti con spostamenti ripetuti di personale tra le varie sedi costringendo una sola unità al lavoro di front e back office e alla interlocuzione con i cittadini (in presenza e al telefono) presenza di piu' dipendenti in spazi ristretti in considerazione delle normative anti Covid la carenza di personale è arrivata ormai a una situazione di non ritorno e la decisione del Dirigente di mantenere aperti gli sportelli nei pomeriggio di agosto è a dir poco discutibile a fronte della circolare che obbliga il personale allo smaltimento di ferie e permessi arretrati. Esiste poi il diritto alle ferie e al recupero psico fisico e con organici all'osso anche l'assenza di poche unità crea un problema insormontabile la decisione assunta è stata quella di far lavorare in presenza tutto il personale eccetto i soggetti fragili previa certificazione del medico competente. E' evidente che in questo modo non si rispetta neppure la possibilità per le lavoratrici , con figli di età inferiore ai 12 anni, di ricorrere allo smart nei mesi scorsi la rsu aveva inviato una dettagliata nota per individuare alcune soluzioni e anche in questo caso registriamo mancate risposte da parte della direzione competente, del segretario generale- Mancano facilitatori, i numeri di riferimento per le informazioni e le prenotazioni dovrebbero funzionare meglio individuando personale di altre direzioni a questo lavoro importante di back office, informazione e orientamento dell'utenza. Sia ben chiaro che le lavoratrici e i lavoratori, e con loro il sindacato, sono da sempre attenti e sensibili verso le problematiche della cittadinanza ma non si puo' far fronte alle richieste con gli attuali organici e in assenza di assunzioni a tempo determinato che sarebbe stato possibile assumere. le criticità riguardano anche le due circoscrizioni aperte ad oggi è impossibile effettuare pagamenti con il pos, una situazione che stride fortemente con tutti i principi di modernizzazione della PA

sarebbe stato possibile affrontare e risolvere questi problemi anche concentrando i servizi e il personale ma non c'è stata alcuna volontà a confrontarsi e trovare soluzioni.

A questo punto non resta che aprire lo stato di agitazione a fronte della sordità degli amministratori a richieste che pur vanno nella direzione di garantire servizi alla cittadinanza.

Fonte: Ufficio Rsu Comune di Pisa