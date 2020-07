Sinistra Civica Ecologista si batte anche nell'Empolese Valdelsa per un posto in Regione

Sinistra Civica Ecologista è una sigla nata dalle ultime esperienze delle scissioni a sinistra, tra cui Articolo Uno. In Toscana ha come rappresentante Serena Spinelli in Consiglio Regionale, e proprio a Palazzo del Pegaso concorrerà per un posto a sostegno di Eugenio Giani anche nel collegio dell'Empolese Valdelsa. Ieri la conferenza stampa, trasmessa in diretta Facebook, è servita da cassa di risonanza per la causa elettorale. Presenti Giacomo Trentanovi, vice sindaco di Barberino Tavarnelle, Mauro Valiani, ex Sinistra Ecologia e Libertà, oltre alla stessa Spinelli. La scelta di supportare Giani e non Fattori riguarda il senso di responsabilità per non dare la vittoria facile a Susanna Ceccardi e al centrodestra, secondo i sondaggi in competizione vera per battere la roccaforte rossa. Tante idee sono in comune con Fattori e con il M5S, SCE vuole portarle direttamente al governo non facendo da forza di minoranza. Per quanto riguarda i candidati nel collegio degli 11 comuni, non c'è stata l'ufficializzazione. Il percorso partirà dal circolo Arci di Santa Maria a Empoli, per raccogliere le istanze dalla base, nei prossimi giorni. Il punto alla base della lista è il riavvicinarsi dei servizi territoriali per i cittadini, una revisione del sistema sanitario, la promozione dell'economia circolare favorendo le imprese che inquinano in minor modo. Sburocratizzazione sì, ma continuare il dibattito per le grandi opere (si legga aeroporto di Firenze). Spinelli ha fatto sapere che la lista sarà presente con i propri candidati in tutti i collegi della Toscana.

Elia Billero