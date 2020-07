Sisma Mugello, contributo raddoppiato per prime case danneggiate

Novità positive per i cittadini del Mugello possessori di prima casa che ha subito danni in seguito al terremoto dello scorso 9 dicembre.

La Regione raddoppia l’iniziale contributo statale di 25mila euro quale contributo straordinario destinato agli interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato danneggiato, contributo erogato in base alla legge regionale 28 del 5 maggio 2020 “Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”).

Viene così riconosciuta una maggiorazione del contributo riconosciuto ad ogni singola unità immobiliare nel limite massimo di 25.000 euro per immobile che si sommano a quelli già riconosciuti dallo Stato.

Il contributo previsto per ogni unità immobiliare sarà erogato tramite i Comuni, sulla base dei criteri di priorità, tenuto conto delle risorse regionali complessive messe a disposizione che ammontano a oltre 1 milione di euro.

"Anche in questo periodo così particolare – ha detto l’assessore alla protezione civile Federica Fratoni - i cittadini del Mugello che hanno subito il terremoto sono stati prioritari nell'attività regionale e oggi, approvando una legge a maggio e la delibera di questi giorni, possiamo con soddisfazione dire che abbiamo mantenuto l'impegno di raddoppiare lo stanziamento del Governo che consentirà di dare una risposta conclusiva ad oltre il 90% delle prime case danneggiate dal terremoto del 9 dicembre scorso".

“Davvero una buona notizia per i cittadini - commentano i sindaci di Barberino di Mugello Giampiero Mongatti e di Scarperia e San Piero Federico Ignesti - Questo contributo darà un’ulteriore risposta alle necessità delle famiglie in modo da rendere la ricostruzione più veloce e meno impattante. Di questo non possiamo che ringraziare nuovamente la Regione Toscana, che fin dalle prime ore è stata al nostro fianco nell’affrontare l’emergenza”.