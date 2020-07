Sostieni un infermiere, oltre 50mila euro per il personale giunto a Firenze

Oltre 50mila euro verranno consegnati a 30 infermieri giunti a Firenze per l’emergenza sanitaria nei mesi scorsi. La cifra, risultato della campagna di crowdfunding #sostieniuninfermiere che ha visto il raddoppio dei fondi raccolti da parte della Fondazione CR Firenze, è stata ripartita in parti uguali tra i partecipanti al bando considerati idonei da un’apposita commissione. Il bando è stato ideato da Fondazione Claudio Ciai, promosso e sostenuto da Fondazione CR Firenze, in collaborazione con Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del Comune di Firenze. L’appello per sostenere questi coraggiosi professionisti era arrivato nei giorni caldi dell’emergenza dall’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche di Firenze - Pistoia.

La consegna degli assegni avverrà domani, giovedì 30 luglio, all’auditorium Cto di Careggi, nell’ambito della giornata dedicata al giuramento dei neo infermieri. Ad aprire i lavori sarà Danilo Massai, presidente dell’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche Firenze - Pistoia che interverrà sulle prospettive della professione. Alle 14.30 ci sarà l’importante testimonianza delle esperienze degli infermieri nella fase di emergenza, con il coordinamento di Fabio Valente.

Alle 15 “La professione vista dagli studenti prossimi alla laurea” con gli interventi degli studenti del terzo anno di infermieristica Myriam Letizia Livigni, Salvatore Musmeci e Valentina Ceni. Alle 15.45 si parlerà di semplificazione dei concorsi, accesso al lavoro, mobilità, ma anche di precarietà con i rappresenti sindacali, Alessio Branciamore (Cgil), Andrea Ferrini (Cisl), Mariagrazia Rizza (Fials), Fabrizio Grassi (Uil), Giampaolo Giannoni (Nursind). Nell’occasione interverrà l’assessore regionale alla Salute Stefania Saccardi.

A seguire, alle 17, e alla presenza anche del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, ci sarà la consegna del contributo economico della raccolta fondi #sostieniuninfermiere. A portare il loro saluto anche Luigi Salvadori, presidente della Fondazione CR Firenze, e Francesco Ciai, presidente della Fondazione Claudio Ciai.

La giornata si è concluderà con l’intervento di Laura D’addio su “L’importanza del Codice Deontologico”.

Fonte: Opi Firenze Pistoia