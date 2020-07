Stasera esco, concerto dell'Orchestra Toscana per il San Giuseppe

Penultima performance musicale del cartellone “Stasera esco” in programma, mercoledì 5 agosto 2020, alle 21.30, nel Giardino del Torrione di Santa Brigida con l’ensemble d’archi, Ort Attack.

Musiche da film e non solo di Ennio Morricone, John Williams, Nino Rota, Elmer Bernstein, Carlos Gardel, Leonard Bernstein, Astor Piazzolla. Produzione © Fondazione ORT con Luca Provenzani, violoncello solista.

Ma la cosa più importante della serata è che il concerto parla di solidarietà, sarà dedicato al personale sanitario dell’Ospedale ‘San Giuseppe’ di Empoli impegnato nella lotta al Covid-19, e proprio l’incasso sarà interamente devoluto all’Ospedale.

COME E’ NATO L’ENSEMBLE D’ARCHI - Nel 2018 da un’idea del primo violoncello Luca Provenzani, questo gruppo da camera si prefigge l’obiettivo di far musica con il massimo entusiasmo; è composto da musicisti dell’ORT uniti da un senso di appartenenza e amicizia. Da questo contesto ne scaturisce quindi una proposta musicale vivace ed energica, con più programmi in repertorio.

In questa occasione l’ensemble d’archi ammalierà il pubblico con le musiche delle più belle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Una carrellata di immagini e scene rivissute attraverso le note composte da Ennio Morricone, John Williams, Nino Rota, Leonard Bernstein, Nicola Piovani, solo per citarne alcuni.

A chiusura della serata “non solo film” con il saluto al pubblico sulle note di Astor Piazzolla, cavallo di battaglia di ORT Attack capitanato dal violoncellista Luca Provenzani.

ORT ATTACK ensemble d'archi

Violini: Virginia Ceri, Alessandro Giani, Francesco Di Cuonzo, Susanna Pasquariello, Gabriella Colombo,

Stefano Bianchi

Viole: Caterina Cioli, Stefano Zanobini

Violoncelli: Luca Provenzani solista, Giovanni Simenone

Contrabbasso: Amerigo Bernardi

BIGLIETTO Unico € 10

PREVENDITE

Sulla piattaforma EVENTBRITE e sul sito www.centrobusoni.org

Sono consigliati l’acquisto online e la prenotazione dei biglietti.

INFORMAZIONI

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Tel. 0571/711122 Mob. 373/7899915

csmfb@centrobusoni.org, www.centrobusoni.org

La rassegna si concluderà il 6 agosto con il Michelangelo Scandroglio Group (Hemron Mehari tromba, Michele Tino sax, Alessandro Lanzoni pianoforte, Michelangelo Scandroglio contrabbasso, Bernardo Guerra batteria). Un progetto chiamato Nuova Generazione Jazz, realizzato in collaborazione con I-Jazz e Mibact, che prevede anche la presentazione del disco In the Eyes of Whales (Auand).

