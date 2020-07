Tari Pontedera, Lega: "Promessa non mantenuta"

“Approvata una riduzione del 10%-25% della quota variabile della Tari (in base alla tipologia di attività svolta). Il Sindaco di Pontedera aveva promesso un’esenzione tari per tutto il periodo di lockdown, ma al momento dei fatti ha garantito un lieve sconticino e non sull’intera Tariffa Rifiuti, ma solo sulla quota variabile. Come è noto la Tari si compone di due voci: una quota fissa e una quota variabile. Nessuna di queste è stata esentata dal pagamento, e solo la quota variabile ha subito una riduzione, oltretutto davvero minima. Franconi continua a sostenere di aver mantenuto le promesse, ma forse ha bisogno di un ripasso in matematica. I conti non tornano: il 10% o 25% di sconto non significano “esenzione”.

In altri comuni, come Abetone-Cutigliano guidato dal centrodestra, è stato garantito il c.d. Anno bianco Tari: un’abolizione totale della Tari per tutte le imprese e per tutti l’anno 2020.

Questi significa aiutare le imprese in difficoltà. A Pontedera solo promesse al vento e tante illusioni.”

Fonte: Rebecca Stefanelli Michela Crespina Consigliere Lega Pontedera