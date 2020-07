Viaggia con la carta tachigrafa del titolare, ritirata patente a camionista

Un camionista di 45 anni, originario del Napoletano, è stato fermato dalla polizia stradale di Siena poiché sprovvisto della carta tachigrafa per aggirare i tempi guida e di riposo.

È accaduto a Siena, lungo la tangenziale, nel corso dei controlli volti a intensificare l’attività di prevenzione nei confronti di chi guida i mezzi pesanti.

Lui era partito da Terni ed era diretto a Monteriggioni (Si) per trasportare prodotti alimentari, ma non aveva fatto i conti con gli agenti della Polstrada che hanno iniziato a controllare la scatola nera del mezzo, dato che qualcosa non tornava.

Pensava di farla franca, ma messo alle strette ha confessato che aveva introdotto una carta tachigrafa non sua, bensì del titolare della ditta.

La Polstrada gli ha ritirato la patente e decurtato 10 punti dalla CQC e ha elevato una serie di sanzioni pari a circa 1400 euro.

Anche per il titolare della ditta scatteranno il sequestro della carta impropriamente utilizzata, la decurtazione di 10 punti dalla CQC e una sanzione pari a 1200 euro.