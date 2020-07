Buongiorno oggi ringrazio la nostra ascoltatrice Rita che mi ha dato questa ricetta molto estiva e buona, poco calorica da gustare a pranzo o a cena accompagnato da verdure grigliate oppure una bella insalata.

Oggi è anche l'ultimo appuntamento della rubrica con le vostre ricette, perché Cucinare che Bontà si prenderà una pausa estiva nel mese di agosto e ci rivedremo a settembre.

Alici o acciughe? in realtà i due nomi si riferiscono allo stesso pesce e spesso creano confusione perché poi si pensa a due pesci diversi. Per entrare nel dettaglio parleremo di acciughe quando ci riferiamo al pesce intero, mentre una volta sfilettato possiamo chiamarle alici, ma voi potete indifferentemente utilizzare il nome che vi risuona di più, dal momento che poi sono la stessa cosa. Le acciughe fanno parte del pesce azzurro e sono poco caloriche ricche di omega 3 grassi insaturi, che vanno bene anche nelle diete di persone che devono tenere sotto controllo la concentrazione del colesterolo nel sangue. Il pesce azzurro in genere è molto ricco anche di vitamine D e del gruppo B.

Vi aggiungo due link per vedere come pulire le Alici e nella prima c'è anche la ricetta per prepararle marinate www.youtube.com/

www.youtube.com/watch?v=y4AaakGiPo0

Questo link vi spiega più in dettaglio le proprietà nutritive delle acciughe www.mauriziotommasini.it/acciughe-proprieta-nutritive-salute-ricette/

Acciughe alla Rita

20 acciughe circa fresche

Passata di pomodoro

Pangrattato

Olio di oliva

Peperoncino

Il succo di un mezzo limone (facoltativo)

Preparazione

Pulite le vostre acciughe diliscandole, e le passate sotto l’acqua corrente. Lasciate le acciughe aperte a libro e disponetele su carta da forno su una teglia o pirofila. Adesso prendete un po’ di passata di pomodoro un tanto per farcire le acciughe e mettetela in una ciotola, aggiungete pangrattato, un pochino di olio, sale e peperoncino e poi mischiate e questo impasto riempite metà dell’acciuga in modo che poi con l’altra metà chiudete. Quando lo avete fatto con tutte e 20 le acciughe passateci sopra un filo di olio e a chi piace una spruzzatina di limone. Mettetele in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 10 minuti, sono pronte quando si forma una crosticina sopra il pesce.

Rita da Pontorme

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.