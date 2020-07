Aeroporto Firenze, Ferrara (M5S): "Emendamenti nel Dl Semplificazioni contro l'ampliamento"

Il senatore Gianluca Ferrara, capogruppo M5S in Commissione Affari Esteri ha presentato due emendamenti al Decreto Legge Semplificazioni.

Secondo Ferrara: “Seppur lo scopo del DL Semplificazioni è quello di velocizzare i cantieri fermi per burocrazia, è necessario migliorare il lavoro del Governo, tutelando e garantendo i cittadini che vivono in prossimità di quelle opere, da abusi che potrebbero verificarsi in questa fase”.

Il senatore del M5S prosegue: “Caso tipico di questa tipologia è rappresentato dal Piano di Sviluppo Aeroportuale di Firenze, il cui progetto è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), annullata dal Tribunale Amministrativo Regionale e a Valutazione di impatto ambientale (VIA) annullata sia dal Tar Toscana che dal Consiglio di Stato”.

C’è il rischio che l’attuale formulazione del DL Semplificazioni permetta l’ampliamento dell’aeroporto, nonostante i pareri negativi espressi in precedenza e le proteste di abitanti e comitati della zona interessata dai possibili interventi.

Per Gianfranco Ciulli, Presidente dell’associazione VAS (Vita Ambiente Salute) “si tratta di due emendamenti importanti anche per il nostro territorio, da sempre denunciamo un progetto speculativo, non sostenibile, che distrugge l’ambiente circostante senza risolvere, anzi aggravando i problemi all’origine del Nuovo Progetto Aeroportuale di Firenze”.

Ferrara conclude: Ferrara conclude: “con tali emendamenti intendo ribadire il no del M5S all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze, iniziativa sostenuta e condivisa in particolare con Irene Galletti, Silvia Noferi e tutto il Movimento 5 stelle toscano”.