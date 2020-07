Alberi Viale IV novembre, il Comune rifiuta la nuova perizia chiesta dal Comitato

"In attesa del nullaosta della Soprintendenza in merito al previsto abbattimento a Empoli di 44 alberi centenari, dopo quasi un mese di attesa il Comune si è espresso, con parere negativo, sulla richiesta del Comitato Viale IV Novembre per una nuova perizia sui "condannati a morte"..

Ovviamente i quasi 2500 membri del Comitato, nato e cresciuto in brevissimo tempo dopo il comunicato stampa del 5/6/2020 che annunciava le imminenti operazioni (NB: senza le dovute autorizzazioni..) si sentono delusi, amareggiati e perplessi dall' atteggiamento dell'Amministrazione, sorda alle richieste di tanti cittadini; da notare che il Comitato si è impegnato così tanto nel cercare una strada per ulteriori verifiche sulle piante con altre metodologie, da riuscire a convocare uno dei massimi esperti internazionali di alberature urbane, senza nessun costo per l'Amministrazione stessa, il dott. Daniele Zanzi, un luminare premiato persino dalla Regina Elisabetta.

Il Verde Urbano è di TUTTI i cittadini, non solo degli elettori di questa Giunta, e gli alberi storici, di cui Empoli può vantare ancora una preziosa ricchezza, non sono facilmente "sostituibili" con piante giovani, il cui destino, vista l'assenza di giardinieri municipali, è, come già accaduto, alquanto rischioso (qualora poi vengano piantati e non come avvenuto in P.za Ristori, Via Bellini o lo stesso Viale, dove tuttora mancano circa 20 Tigli mai ripristinati).

Negli 8 mesi trascorsi dalla consegna della perizia ufficiale, si sono verificati vari eventi atmosferici importanti e le piante incriminate non hanno mostrato alcuna criticità, dimostrando che il criterio di "sicurezza" su cui si basano gli abbattimenti è quanto meno suscettibile di ulteriore approfondimento.

Per questo il comitato andrà avanti nelle sedi opportune, chiedendo dialogo, verifiche, eventuali "sostituzioni"delle piante solo se seriamente compromesse e comunque graduali e meno impattanti su ambiente e paesaggio, impegno nel ripristino dei giardinieri municipali a tutela del prezioso patrimonio della città.

Ricordiamoci anche che l'Assessore Marconcini ha dichiarato che nei prossimi anni seguiranno altre indagini sul Verde Pubblico, quindi è necessario da ora ponderare un approccio alla questione molto più condivisivo."

Simona Bertini, Comitato IV Novembre