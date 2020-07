Aperta per ferie: la biblioteca di Empoli per chi rimane in città

La biblioteca di Empoli non effettuerà la consueta chiusura nelle settimane centrali del mese di agosto, per andare incontro a tutte le esigenze delle persone che resteranno a Empoli.

Questo grazie al lavoro di tutti gli addetti che lavorano al suo interno.

Proprio per questo la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ non va in ferie, anzi, resta aperta per tutto il mese di agosto nei seguenti giorni e con i seguenti orari: da lunedì a venerdì, mattina e pomeriggio, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20; il sabato chiuso.

Saranno attivi i servizi di prestito, di restituzione e consultazione. Le sale di studio e le postazioni PC saranno aperte solo ed esclusivamente su prenotazione tramite App e sito Affluences.

ORARIO E MODALITA DI ACCESSO – Il nuovo orario, valido dal 1 al 29 agosto, è il seguente: da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e 16-20. Sabato chiuso. L’entrata della biblioteca torna in Via dei Neri.

Ricordiamo che si può entrare in biblioteca solo con mascherina protettiva (obbligatoria sopra 6 anni) e dopo essersi disinfettati le mani con il gel igienizzante messo a disposizione all'entrata. L’utente è tenuto a indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza in biblioteca. L’ingresso avviene dopo la misurazione della temperatura corporea attraverso apposito termo scanner che non dovrà essere maggiore o uguale a 37,5°C o con altri sintomi influenzali.

INIZIATIVE ED EVENTI – Aperti per ferie anche sul fronte della promozione, con un ventaglio di oltre venti iniziative per tutte le fasce di età che sarà presentato a breve.

Di seguito il calendario completo dei servizi.

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO – Altra bella novità per il mese di agosto riguarda il prestito interbibliotecario: il corriere TRIOPAC, che mette in collegamento le tre Reti bibliotecarie REA.net, Bibliolandia e Redop, non si ferma mai! Sarà quindi possibile richiedere libri presenti nelle biblioteche comunali di Pontedera e Pistoia; l’utente sarà avvisato per mail o telefono quando il documento sarà ad Empoli pronto per il prestito.

Il corriere interno alla Rete REA.net sarà sospeso solo dal 10 al 14 agosto; sarà possibile quindi continuare a fare prenotazioni dei documenti desiderati che si trovano nelle biblioteche aperte della Rete. Per giorni e orari di apertura delle 13 biblioteche REA.net potete consultare il sito http://reanet.empolese-valdelsa.it/.

CONSULTAZIONE A SCAFFALE APERTO – A seguito delle modifiche introdotte dalle nuove FAQ pubblicate sul sito di Regione Toscana, dal mese di agosto sarà di nuovo possibile consultare a scaffale aperto i materiali della biblioteca: libri, quotidiani, riviste e dvd, sia della sezione adulti sia della sezione ragazzi. Tornano quindi liberamente consultabili da parte del pubblico, purché sia indossata la mascherina, e prima e dopo la fruizione, sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante. Il gel igienizzante sarà messo a disposizione dalla biblioteca. Rimane invece l’obbligo di isolamento preventivo (quarantena) di sette giorni per tutti i materiali che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato.

PRENOTAZIONI SALE STUDIO E POSTAZIONI PC – Niente cambia per le modalità di prenotazione delle postazioni nelle sale studio e in mediateca: le prenotazioni avvengono tramite l’utilizzo del software Affluences. È possibile scaricare gratuitamente l’App (da App Store o Google Play) o usare la versione web su qualsiasi browser www.afflunces.com. In alternativa gli utenti possono chiamare il numero di telefono 0571 757840.

Come per il mese di luglio il servizio di prenotazione Affluences manterrà nelle sale studio il turno 9 - 13: quindi gli utenti prenotati per le 9 potranno presentarsi in biblioteca già a partire dalle 8.30, orario di apertura della biblioteca, e fino alle 9.20. Gli utenti prenotati per 11 dovranno invece presentarsi alle 11 e usufruiranno del servizio fino alle 12.30.

QUESTI GLI ORARI DI PRENOTAZIONE:

Sala maggiore: 9-13 e 16-20

Salette studio e corridoio – Loggiato coperto – Sezione Ragazzi: 9-11; 11-13; 16-18; 18-20.

Mediateca Postazioni PC: 9-10; 10-11; 11-12 e 16-17; 17-18; 18-19; 19-20.

RITARDO MASSIMO NELLA PRENOTAZIONE - Ricordiamo che il ritardo massimo consentito sulla prenotazione è di 20 minuti; trascorso tale termine, la prenotazione sarà annullata e non sarà possibile accedere alle sale studio. È possibile contattare la biblioteca scrivendo una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefonando allo 0571 757840 per comunicare un eventuale ritardo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa