Auguri alla montaionese Umiliana per i suoi 103 anni

Il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, ha portato i suoi auguri e quelli dei montaionesi alla ultracentenaria Umiliana, per i suoi 103 anni.

"Con immenso piacere questo pomeriggio sono stato a Villa Serena per portare gli auguri e il saluto della nostra comunità alla signora Umiliana per il suo centotreesimo compleanno (si proprio 103!!)

Umiliana è la nostra concittadina meno giovane!!!

Umiliana è una signora di grande eleganza e grande spirito. Anche oggi, come sempre, era circondata dall'affetto della figlia, dei suoi familiari e dal meraviglioso personale della nostra casa di riposo.

Grazie di cuore alle operatrici e agli operatori della nostra RSA per come svolgono un servizio fondamentale, con grande competenza e professionalità, ma soprattutto con passione e amore".