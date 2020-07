Camminando il Montalbano, 9 passeggiate ad agosto

Proseguono le passeggiate di Camminando il Montalbano ad agosto con 2 appuntamenti settimanali, in gruppi di massimo 25 persone, con prenotazione obbligatoria e nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Tutte le visite guidate sono gratuite e vengono tenute sia in italiano che in inglese dalla nostra guida ambientale Michela Del Negro.

Domenica 2 agosto alle 8.45 la passeggiata ha inizio da San Baronto per poi incamminarsi per il borgo medievale di Larciano Castello percorrendo una parte di strada carrabile e un sentiero in mezzo al verde. A Larciano Castello si visiterà la Rocca medievale, fortificazione utilizzata dai pistoiesi nel medioevo come torre di avvistamento, e il museo civico.

Giovedì 6 agosto ore 9.30 dopo la visita della chiesa di Santa Maria del Pruno a Orbignano con i meravigliosi affreschi del XIII e XIV secolo, la passeggiata si svolgerà lungo sentieri medievali circondati da vigneti per poi dirigersi verso l’azienda agricola “Il Poderino dei Trinci” produttrice di olio, vino e grano.

Domenica 9 agosto alle 17.00, incamminandosi da Fornello si salirà verso Sant’Amato dove sarà possibile ammirare dei vigneti monumentali, per poi proseguire verso Le Croci, il colle di Leporaia con un percorso ad anello e tornare al punto di partenza.

Giovedì 13 agosto ore 9.30 la passeggiata prende il via da Lamporecchio percorrendo sentieri circondati da oliveti e vigne per poi fare tappa all’azienda agricola “Forrà Pruno”, produttrice di olio, ortaggi, frutta e sede di un piccolo laboratorio di trasformazione per la produzione di confetture, succhi di frutta e salse. Dopo la visita la passeggiata prosegue per tornare al punto di partenza.

Domenica 16 agosto alle 9.30 dopo una visita della chiesa e della suggestiva cripta romanica di San Baronto, legata alle vicende di un monaco franco, Baronto, che di ritorno da Roma, trovò in questa zona il luogo ideale per dedicarsi alla vita eremitica, la nostra guida vi condurrà a scoprire alcuni degli scorci panoramici più suggestivi della nostra collina.

Giovedì 20 agosto ore 9.30 la passeggiata ripercorre un antico sentiero dall’Ospedale Minghetti a Spicchio per giungere a Giugnano e fare poi tappa al caseificio “Du’ Passi” dove si assisterà alla trasformazione del latte in formaggio primosale.

Sabato 22 agosto alle 17.30 dopo la visita della Chiesa di San Giorgio la passeggiata si svolgerà attorno al borgo di Porciano esplorando il sentiero che porta al colle di Leporaia e poi ridiscende verso Fornello, Saletto e Belvedere tra antichi sentieri e tabernacoli quando il sole comincia a tramontare, svelando colori e panorami indimenticabili. I partecipanti interessati a mangiare all’aperto potranno portare panini, bibite, coperte per sedersi e tutto il necessario per cenare sull’erba al tramonto.

Martedì 25 agosto alle 17.30 la passeggiata ha inizio percorrendo il sentiero numero 18, per raggiungere la zona di Greppiano, dove si visiterà l’azienda agricola “Fadanelli” con le vigne e le cantine nel periodo ormai prossimo alla vendemmia.

Venerdì 28 agosto alle 16.30 la nostra guida vi accompagnerà attraverso il sentiero di crinale a scoprire alcuni degli scorci più belli della zona narrandovi la storia e le leggende che fanno parte del nostro territorio, dal Barco Reale Mediceo, riserva di caccia dei Medici, al Sasso di Pietra, il gigantesco macigno avvolto nelle leggende e nella suggestione popolare.

