Cinema all'aperto, il programma delle Arene di Marte

15 anteprime e 7 prime visioni, una retrospettiva dedicata a Jim Jarmusch, i grandi successi della stagione, pellicole di culto e altri buoni motivi per andare alle Arene di Marte, le due sale cinematografiche estive del Nelson Mandela Forum di Firenze.

La programmazione di agosto e settembre continua con un ricco carnet di proposte.

Ogni martedì, dal 4 agosto, omaggio al genio visionario di Jim Jarmusch, per rivedere film come “Daunbailò” (mar 4/8), “Dead Man” (mar 11/8), “Coffee & Cigarettes” (mar 18/8), “Solo gli amanti sopravvivono” (mar 25/8), “Paterson” (mar 1/9).

Tra le anteprime, arrivano l’attesissimo “Un divano a Tunisi” (mar 25/8), storia di una ragazza tunisina che ha studiato psicologia a Parigi e che proverà ad aprire un proprio studio nel suo Paese partendo dal salone del parrucchiere, “Corpus Christi” (gio 20/8) - produzione polacca candidata agli Oscar come miglior film straniero - su un giovane delinquente che si finge parroco conquistando i suoi fedeli. Sempre per il capitolo anteprime, “Volevo nascondermi” (dom 16/8), film premiato a Berlino sul pittore Ligabue con un bravissimo Elio Germano, la commedia politica/ironica “Cosa resta della rivoluzione” di Judith Davis (gio 6/8), il distopico “High Life” di Claire Denis (mar 11/8), il Premio César per la migliore opera prima “Non conosci Papicha” (gio 13/8).

E ancora, in prima visione, mer 5/8 “Nel nome della terra” di Edouard Bergeon, ven 7/8 “Gamberetti per tutti” di Maxime Govare e Cédric Le Gallo, dom 9/8 “Un'intima convinzione” di Antoine Raimbault, mer 19/8 “L'anno che verrà” di Mehdi Idir e Grand Corps Malade.

Quattro le serate dedicate al Premio Oscar “Parasite” (sab 8/8, ven 21/8, sab 29/8, gio 3/9), mentre nell’arena piccola tornano “Antropocene” (dom 2/8), il documentario su come stiamo irrimediabilmente cambiando il nostro pianeta, e il super classico “L’Odio di Kassovitz” (gio 13/8) che ha ispirato il film “I Miserabili”, anch’esso in replica (ven 21/8).

Tra gli eventi speciali il film “Cecchi Gori una famiglia italiana” (gio 6/8), ascesa, successi e caduta di una famiglia che ha significato tantissimo per il cinema, e non solo. Da non mancare “The Bra” (dom 16/8), storia intrisa di humour balcanico di un ferroviere che trova il reggiseno della donna di cui si è innamorato… (dom 16/8).

Al cinema in sicurezza: alle Arene di Marte si accede con la mascherina evitando assembramenti, all’ingresso occorre lasciare i propri dati e un recapito telefonico. Per velocizzare questa operazione è possibile scaricare il modello prestampato dal sito www.mandelaforum.it e consegnarlo già compilato.

Biglietti: 5 euro intero (anteprime 7 euro), tessera fedeltà con un omaggio ogni 5 ingressi per i soci Unicoop Firenze. Prevendite sul sito www.mandelaforum.it.

I posti, numerati, sono assegnati al momento dell’acquisto. Le sedute rispettano il distanziamento sociale, con la possibilità di sedere accanto per i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi.

L’orario d’inizio delle proiezioni - Arena Grande 21.45, Arena Piccola 21,30 - è sfalsato per evitare assembramenti. Informazioni e dettagli sul sito www.mandelaforum.it e via telefono al numero 055 678 841.

Giunta alla 27° edizione, la rassegna Cinema sotto le stelle delle Arene di Marte è organizzata dall’Associazione Nelson Mandela Forum e curata da Stefano Stefani in collaborazione con la fondazione Stensen. Eventi e anteprime a cura di Michele Crocchiola. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

Programma Arene di Marte agosto/settembre 2020

Sab 1/8 Arena Grande, ore 21,45: JOJO RABBIT di Taika Waititi

Sab 1/8 Arena Piccola, ore 21,30: IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO di Tyler Nilson, Michael Schwartz

Dom 2/8 Arena Grande, ore 21,45: MEMORIE DI UN ASSASSINO di Bong Joon-ho

Dom 2/8 Arena Piccola, ore 21,30: ANTROPOCENE di J. Baichwal, E. Burtynsky, N. de Pencier

Lun 3/8 Arena Grande, ore 21,45: GLI ANNI PIÙ BELLI di Gabriele Muccino

Lun 3/8 Arena Piccola, ore 21,30: prima visione NEVIA di Nunzia De Stefano

Mar 4/8 Arena Grande, ore 21,45: FIGLI di Giuseppe Bonito

Mar 4/8 Arena Piccola, ore 21,30: DAUNBAILÒ di Jim Jarmusch

Mer 5/8 Arena Grande, ore 21,45: FAVOLACCE di Fabio e Damiano D'Innocenzo

Mer 5/8 Arena Piccola, ore 21,30: prima visione NEL NOME DELLA TERRA di Edouard Bergeon

Gio 6/8 Arena Grande, ore 21,45: anteprima - COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE di Judith Davis

Gio 6/8 Arena Piccola, ore 21,30: prima visione CECCHI GORI - UNA FAMIGLIA ITALIANA di Simone Isola e Marco Spagnoli

Ven 7/8 Arena Grande, ore 21,45: prima visione GAMBERETTI PER TUTTI di Maxime Govare, Cédric Le Gallo

Ven 7/8 Arena Piccola, ore 21,30: IL MISTERO HENRI PICK di Remì Bezancon

Sab 8/8 Arena Grande, ore 21,45: PARASITE di Bong Joon-ho

Sab 8/8 Arena Piccola, ore 21,30: GLI ANNI PIÙ BELLI di Gabriele Muccino

Dom 9/8 Arena Grande, ore 21,45: THE FAREWELL - UNA BUGIA BUONA di Lulu Wang

Dom 9/8 Arena Piccola, ore 21,30: prima visione - UN'INTIMA CONVINZIONE di Antoine Raimbault

Lun 10/8 Arena Grande, ore 21,45: SORRY, WE MISSED YOU di Ken Loach

Lun 10/8 Arena Piccola, ore 21,30: MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani

Mar 11/8 Arena Grande, ore 21,45: anteprima - HIGH LIFE di Claire Denis

Mar 11/8 Arena Piccola, ore 21,30: DEAD MAN di Jim Jarmusch

Mer 12/8 Arena Grande, ore 21,45: L'UFFICIALE E LA SPIA di Roman Polanski

Mer 12/8 Arena Piccola, ore 21,30: THEY SHELL NOT GROW OLD - PER SEMPRE GIOVANI di Peter Jakson

Gio 13/8 Arena Grande, ore 21,45: anteprima - NON CONOSCI PAPICHA di Mounia Meddour Gens

Gio 13/8 Arena Piccola, ore 21,30: L'ODIO di Mathieu Kassovitz

Ven 14/8 Arena Grande, ore 21,45: JOJO RABBIT di Taika Waititi

Ven 14/8 Arena Piccola, ore 21,30: MEMORIE DI UN ASSASSINO di Bong Joon-ho

Sab 15/8 Arena Grande, ore 21,45: LA BELLE EPOQUE di Nicolas Bedos

Sab 15/8 Arena Piccola, ore 21,30: JOKER di Todd Phillips

Dom 16/8 Arena Grande, ore 21,45: anteprima - VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti

Dom 16/8 Arena Piccola, ore 21,30: THE BRA - IL REGGIPETTO di Veit Helmer,

Lun 17/8 Arena Grande, ore 21,45: DIO È DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA di Teona Strugar Mitevska

Lun 17/8 Arena Piccola, ore 21,30: CARAVAGGIO di Derek Jarman

Mar 18/8 Arena Grande, ore 21,45: anteprima - IL GRANDE PASSO di Antonio Padocan

Mar 18/8 Arena Piccola, ore 21,30: COFFEE & CIGARETTES di Jim Jarmusch

Mer 19/8 Arena Grande, ore 21,45: PINOCCHIO di Matteo Garrone

Mer 19/8 Arena Piccola, ore 21,30: prima visione L'ANNO CHE VERRÀ di Mehdi Idir, Grand Corps Malade

Gio 20/8 Arena Grande, ore 21,45: anteprima - CORPUS CHRISTI di Jan Komasa

Gio 20/8 Arena Piccola, ore 21,30: MATTHIAS & MAXIME di Xavier Dolan

Ven 21/8 Arena Grande, ore 21,45: PARASITE di Bong Joon-ho

Ven 21/8 Arena Piccola, ore 21,30: I MISERABILI di Ladj Ly

Sab 22/8 Arena Grande, ore 21,45: FAVOLACCE di Fabio e Damiano D'Innocenzo

Sab 22/8 Arena Piccola, ore 21,30: anteprima - QUATTRO VITE di Arnaud Des Pallieres

Dom 23/8 Arena Grande, ore 21,45: Anteprima - IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE di Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte

Dom 23/8 Arena Piccola, ore 21,30: JOJO RABBIT di Taika Waititi

Lun 24/8 Arena Grande, ore 21,45: anteprima - LITTLE JOE di Jessica Hausner

Lun 24/8 Arena Piccola, ore 21,30: CATTIVE ACQUE di Todd Haynes

Mar 25/8 Arena Grande, ore 21,45: anteprima - UN DIVANO A TUNISI di Manele Labidi Labbé

Mar 25/8 Arena Piccola, ore 21,30: SOLO GLI AMANTI SOPRAVVIVONO di Jim Jarmusch

Mer 26/8 Arena Grande, ore 21,45: anteprima - ABOUT ENDLESSNESS di Roy Andersson

Mer 26/8 Arena Piccola, ore 21,30: MARIE CURIE di Marie Noelle

Gio 27/8 Arena Grande, ore 21,45: anteprima - IL PRIMO ANNO di Thomas Lilti

Gio 27/8 Arena Piccola, ore 21,30: THE FAREWELL - UNA BUGIA BUONA di Lulu Wang

Ven 28/8 Arena Grande, ore 21,45: anteprima – SIBYL di Justine Triet

Ven 28/8 Arena Piccola, ore 21,30: BUNUEL NEL LABIRINTO DELLE TARTARUGHE di Salvador Simó

Sab 29/8 Arena Grande, ore 21,45: GLI ANNI PIÙ BELLI di Gabriele Muccino

Sab 29/8 Arena Piccola, ore 21,30: PARASITE di Bong Joon-ho

Dom 30/8 Arena Grande, ore 21,45: EMA di Pablo Larrain

Dom 30/8 Arena Piccola, ore 21,30: LA BELLE EPOQUE di Nicolas Bedos

Lun 31/8 Arena Grande, ore 21,45: 1917 di Sam Mendes

Lun 31/8 Arena Piccola, ore 21,30: prima visione L'AGNELLO di Mario Piredda

Mar 1/9 Arena Grande, ore 21,45: MEMORIE DI UN ASSASSINO di Bong Joon-ho

Mar 1/9 Arena Piccola, ore 21,30: PATERSON di Jim Jarmusch

Mer 2/9 Arena Grande, ore 21,45: BABYTEETH di Shannon Murphy

Mer 2/9 Arena Piccola, ore 21,30: SORRY, WE MISSED YOU di Ken Loach

Gio 3/9 Arena Grande, ore 21,45: PARASITE di Bong Joon-ho

Gio 3/9 Arena Piccola, ore 21,30: MARCO POLO - UN ANNO TRA I BANCHI DI SCUOLA di Duccio Chiarini

Ven 4/9 Arena Grande, ore 21,45: FAVOLACCE di Fabio e Damiano D'innocenzo

Ven 4/9 Arena Piccola, ore 21,30: HAMMAMET di Gianni Amelio

Sab 5/9 Arena Grande, ore 21,45: JOJO RABBIT di Taika Waititi

Sab 5/9 Arena Piccola, ore 21,30: FIGLI di Giuseppe Bonito

Fonte: Ufficio Stampa