Consegna poltrona di supporto neurologico all'ospedale di Pescia

L’iniziativa “Respirare con un fiore”, è’ stata una vera e propria catena di solidarietà dimostrata dalla comunità di Pescia e Collodi e dalle aziende del florovivaismo. Un lungo elenco di donazioni per l’ospedale S.S. Cosma e Damiano che si conclude con la consegna di una poltrona di supporto neurologico per la Struttura di anestesia e rianimazione dell’ospedale diretta dal dottor Luca Rosso.

I fiori non venduti durante il periodo di lock-down sono stati offerti da una nota azienda florovivaistica agli esercenti di Pescia e Collodi. All’iniziativa hanno aderito molti esercizi commerciali: bar, panetterie, alimentari, farmacie, ortofrutta ed altri negozi di Pescia e Collodi. Tutta la comunità ha dimostrato grande sensibilità per questa iniziativa acquistando i fiori. Il ricavato della vendita è stato devoluto per l’acquisizione di Dispositivi di protezione individuale, di una sonda ecografica e della poltrona di supporto neurologico.

Sono stati tanti i gesti di solidarietà per l’ospedale , la comunità si è mobilitata per sostenere gli operatori sanitari ed ha dimostrato vicinanza e conforto. A tutti un sentito ringraziamento da parte della direzione sanitaria, della rianimazione e di tutto il personale ospedaliero.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa