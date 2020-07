Un pino caduto in un giardino pubblico in piazza della Repubblica di San Casciano in Val di Pesa sono rimasti feriti una bimba di 8 anni e un 51enne. Nessuno dei due è grave, il codice giallo è stato attivato per l'uomo, solo codice verde per la piccola, trasferita al Meyer. Il pino di circa 20 metri pare che non avesse problemi in precedenza. L'area dove è avvenuto il crollo è stata interdetta.