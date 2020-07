Da lunedì 3 agosto attivi al Santa Chiara i checkpoint Covid unificati

Da lunedì 3 agosto entreranno in funzione le postazioni di controllo Covid (checkpoint) in prossimità dei quattro varchi carrabili e pedonali attraverso cui si potrà accedere al presidio ospedaliero di Santa Chiara. A chi entrerà, in auto o a piedi, verrà misurata la temperatura corporea.

I quattro varchi sono situati in: via Savi, pedoni e automezzi di dipendenti e utenti autorizzati; via Bonanno (ex pronto soccorso), pedoni e mezzi sanitari; via Bonanno, pedoni, mezzi di servizio e fornitori; via Roma (piazzale degli Spedalinghi), solo pedoni.

L’entrata in funzione dei quattro varchi permetterà di ottimizzare le procedure di sorveglianza, finora attuate all’entrata di ogni singolo padiglione ospedaliero, e comporterà la chiusura dei varchi pedonali di via Risorgimento, via Roma (all’altezza della Clinica dermatologica e del passaggio interno dalla Medicina legale) e via Savi (in corrispondenza dell’ex-clinica Otorinolaringoiatrica).