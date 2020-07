Dalla Regione 500mila euro per lo spostamento della scuola Curtatone e Montanara

"A fronte dell'inagibilità dell'edificio di Via Corridoni che ospitava la scuola dell'infanzia Curtatone e Montanara, il Comune di Pontedera ha dovuto avviare una manifestazione di interesse per reperire una struttura adeguata e funzionale. Una iniziativa che comporta un aggravio di spesa inaspettato e significativo al quale, come Regione, abbiamo voluto dare risposta e supporto negli interventi collegati alla Legge di assestamento di Bilancio di Previsione, in cui abbiamo inserito risorse importanti, un contributo straordinario fino ad un massimo di 500.000 euro per l'anno 2020, proprio per sostenere lo sforzo del Comune per questo straordinario intervento legato all'edilizia scolastica. Si tratta di un'azione concreta, tempestiva e rilevante per ribadire quanto la scuola sia per noi prioritaria e di quanto consideriamo fondamentale l'obiettivo della riprese in sicurezza e in presenza per il prossimo settembre". Così la consigliera del PD Alessandra Nardini.

Fonte: Ufficio Stampa