Due scippi in centro a Firenze, indaga la polizia

Due casi di scippo a Firenze ieri (mercoledì 29 luglio). Due persone sono state scippate della collanina in oro che portavano al collo mentre camminavano in strada. Si tratta di due casi distinti, in cui è intervenuta la polizia.

In via Pagnini, intorno alle 12.30, vittima un cinquantenne a cui la collanina sarebbe stata strappata da un uomo . Verso le 23.30, in via Lamarmora, il secondo scippo, avvenuto ai danni di una sessantenne che stava passeggiando col marito: due uomini le hanno strappato il monile con due medagliette che aveva al collo.

Nessuna delle due vittime è dovuta ricorrere a cure mediche. La polizia indaga.