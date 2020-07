Effetto Ferragni, Uffizi ringiovaniti con molti visitatori under 25

Agli Uffizi "Continua il trend positivo, un trend iniziato prima della visita di Chiara Ferragni , che però, in maniera misurabile, ha dato un'altra spinta alla crescita dei visitatori , ma anche alla demografia. Ora abbiamo molti più giovani al di sotto dei 25 anni rispetto a prima, e questo chiaramente lo vediamo in maniera molto positiva. La lunga scia della visita di Chiara Ferragni si vede anche sui nostri social, dove pochi giorni dopo il post con la imprenditrice digitale abbiamo pubblicato un video in latino di 12 minuti che è stato visto da oltre 14mila persone. Anche questo è un risultato straordinario che senza la visita della Ferragni probabilmente non si sarebbe verificato". Lo ha spiegato oggi il direttore delle Gallerie Eike Schmidt, rispondendo ad alcuni cronisti che gli chiedevano se ancora continuasse l'effetto Ferragni sull'aumento dei visitatori in museo seguito alla visita dell'influencer agli Uffizi.

Fonte: Ufficio stampa